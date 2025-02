Almond nomme Guillaume Tournadre directeur des activités avant-vente

Guillaume Tournadre est nommé directeur des activités avant-vente, au sein de la direction des Opérations. Il aura notamment pour mission d’accompagner l’accélération commerciale d’Almond par le développement et la structuration de l’approche avant-vente, l’industrialisation et l’outillage des offres, et la co-construction des réponses avec les clients du groupe et son écosystème.