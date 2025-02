Almond nomme Guillaume Tournadre directeur des activités avant-vente

février 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Guillaume Tournadre est nommé directeur des activités avant-vente, au sein de la direction des Opérations. Il aura notamment pour mission d’accompagner l’accélération commerciale d’Almond par le développement et la structuration de l’approche avant-vente, l’industrialisation et l’outillage des offres, et la co-construction des réponses avec les clients du groupe et son écosystème.

Guillaume Tournadre apporte une expérience de 25 ans dans le monde de l’IT acquise au sein de PME, ETI et grands groupes. Il a commencé sa carrière chez Alcatel en 1996, avant de rejoindre Intermec Technologies en 2001 puis GlaxoSmithKline Algérie en 2002 (anciennement Laboratoire pharmaceutique Algérien – LPA). Il est nommé responsable des opérations de Gold Buyers Europe en 2011 avant d’intégrer SPIE ICS en 2016, en tant que responsable d’exploitation Infrastructure puis directeur de projet. Il rejoint Capgemini en 2021 au département Cyber / Avant-ventes dont il prend la direction France, puis Europe du Sud et Europe Centrale. Il est diplômé de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée en ingénierie informatique et réseaux (1998-2001)

« L’arrivée de Guillaume Tournadre s’inscrit dans l’une des priorités de notre plan Horizon 2030 et vise à renforcer notre positionnement auprès des grands comptes, en France et à l’international. Sa connaissance du marché et son savoir-faire seront précieux pour contribuer à la croissance d’Almond, qui veut devenir une plateforme de confiance reconnue à l’échelle européenne. »

NOLWENN LE STER,

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS D’ALMOND

« La cybersécurité est une véritable opportunité de création de valeur pour les organisations, et Almond sait mettre son ADN Tech et son expertise cyber au service de ses clients. Je suis donc d’autant plus heureux de rejoindre un groupe ambitieux, innovant et engagé dans son écosystème. »

GUILLAUME TOURNADRE,

DIRECTEUR DES ACTIVITÉS AVANT-VENTE D’ALMOND