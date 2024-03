Almond nomme Guillaume Blanchard au poste de Directeur Administratif et Financier

mars 2024 par Marc Jacob

Guillaume Blanchard, nouveau Directeur Administratif et Financier d’Almond, aura pour missions prioritaires d’accompagner la croissance et la transformation du Groupe et de piloter sa performance financière, pour en faire l’un des leaders européens de la cybersécurité et du cloud.