Almond nomme Domitille Gueneau au poste de Directrice des Ressources Humaines Groupe

avril 2024 par Marc Jacob

Domitille Gueneau aura pour mission de mettre en place une gestion engagée des ressources humaines, en cohérence avec les ambitions d’Almond de devenir l’un des leaders européens de la cybersécurité et du cloud.

En tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe d’Almond, Domitille Gueneau rejoint le comité exécutif de l’entreprise, qui en définit le pilotage stratégique et assure la mise en œuvre du plan de transformation HORIZON. Rattachée à Jean-François Aliotti, Directeur Général, elle succède à Marc Berger, qui devient directeur de la branche Cyber & Cloud Operations d’Almond.

Sa feuille de route intègre le renforcement de la marque employeur, dans un contexte de forte tension sur le marché des talents en cybersécurité. Les politiques de recrutements et de gestion des carrières seront des priorités, définies dans un objectif d’excellence, et en cohérence avec les valeurs d’Almond ; l’humain, l’expertise, la passion et l’engagement.

Domitille Gueneau a démarré son parcours en 2007 au sein du groupe d’ingénierie mondial Segula Technologies comme gestionnaire RH. Elle a rejoint NetXP en 2009 comme responsable des ressources humaines, avant d’être promue responsable des ressources humaines d’Almond, au moment de la fusion entre NetXP et Provadys en 2019. Elle est diplômée en gestion des ressources humaines de l’Université de Bourgogne.