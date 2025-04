Almond consolide son offre de conseil autour de la gestion des identités numériques avec Memority

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Almond lance son offre de conseil autour de la gestion des identités et des accès (IAM) en s’appuyant sur un partenariat stratégique avec Memority, éditeur français innovant dans ce domaine.

Dans un contexte où la gestion des identités devient un pilier central des stratégies de cybersécurité – au croisement de la défense, de la protection et du pilotage métier – Almond affirme sa vision systémique de la cyber. Cette approche globale et intégrée est indispensable pour traiter efficacement les enjeux liés à l’identité numérique, qui touchent autant aux dimensions techniques, organisationnelles et métiers.

Une offre IAM performante pour une réponse concrète aux enjeux de transformation et de confiance

Pour Almond, la cybersécurité n’est pas qu’une exigence technique ou réglementaire : elle est un accélérateur de transformation numérique et un vecteur de confiance.

En s’appuyant sur l’éditeur français Memority, Almond renforce sa capacité à accompagner les organisations de bout en bout, en proposant des solutions IAM avancées, performantes et centrées sur les besoins métiers.

Memority se distingue par sa vision globale de l’identité numérique, incarnée par sa plateforme "Identity Factory" et ses déploiements réussis auprès de grands groupes européens.

Almond ambitionne également de tirer parti de cette alliance pour enrichir son portefeuille de services de cyberdéfense, notamment via des offres innovantes de ITDR (Identity Threat Detection & Response).

Une alliance au service de la souveraineté technologique et cyber européenne

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la volonté d’Almond de développer une offre européenne de confiance en matière de gestion des identités, particulièrement adaptée aux secteurs stratégiques où les enjeux de confiance numérique et d’expérience utilisateur sont cruciaux.

Avec ce partenariat, Almond réaffirme son ADN d’innovation et son engagement en faveur d’un écosystème technologique européen fort. Memority, aux côtés d’autres pépites de la tech européenne, incarne cette ambition de faire émerger des solutions souveraines sur des sujets critiques tels que la gestion des identités – levier clé de l’autonomie stratégique.