Allurity finalise l’acquisition de Lyvoc

septembre 2024 par Marc Jacob

Allurity annonce l’acquisition stratégique de Lyvoc, une société d’intégration de services cybersécurité de premier plan réputée pour son expertise sur l’accélération et la sécurisation de la transformation numérique de ses clients. Cette acquisition marque une étape importante pour Allurity, renforçant sa position sur le marché et élargissant son offre complète de cybersécurité.

Lyvoc, basé en France, délivre ses compétences et expérience en matière de gestion des identités et des accès (IAM), de sécurité du cloud et d’automatisation de la conformité de la sécurité. Avec une équipe dédiée de plus de 50 professionnels passionnés par la cybersécurité, Lyvoc a noué des partenariats ciblés avec Okta (IAM), Drata (Security Compliance Automation) et Wiz (Cloud Security) et entretient des relations de confiance avec plus de 150 clients. Sa solide expertise technique, combinée aux compétences en gestion du changement organisationnel et en gestion de projet, garantit une intégration transparente et une prestation de services supérieure.

Le groupe Allurity comprend désormais neuf marques à travers l’Europe, dont les espagnols Aiuken, les suédois Arctic Group et ID North, le portugais CloudComputing, le danois CSIS, le britannique SecAlliance, le suisse SECURIX, l’allemand SRLabs et désormais le français Lyvoc. Cette acquisition accélère la stratégie d’Allurity visant à devenir le leader de la cybersécurité en Europe. Actuellement, le groupe génère environ 120 millions d’euros de chiffre d’affaires et sert des clients dans le monde entier.