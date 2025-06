Alliance stratégique entre IMS Networks et Sophos

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

IMS Networks, acteur français spécialisé dans les services managés de cybersécurité et de gestion d’infrastructures numériques critiques 24/7, annonce une alliance stratégique avec Sophos visant à offrir une solution de surveillance et de réponse aux incidents 24/7, entièrement opérée depuis la France. Ce partenariat combine l’expertise locale d’IMS Networks avec la technologie avancée de Sophos pour fournir une défense en profondeur contre les cybermenaces.

Dans un environnement où chaque minute compte, IMS Networks a conçu un service de surveillance capable de détecter les menaces avancées et de prendre les mesures appropriées le plus tôt possible. Grâce à une visibilité complète sur l’environnement SI et une capacité d’analyse approfondie, l’équipe s’engage à apporter une vision claire de la situation pour prendre les bonnes décisions et limiter l’impact sur les activités.

La plateforme Taegis de Sophos : une surveillance unifiée

La cybersécurité, en particulier la détection et la réponse aux menaces, n’est plus une option aujourd’hui. Les organisations doivent l’envisager comme un élément essentiel de la continuité d’activité. La plateforme Taegis de Sophos fournit une surveillance unifiée et une réponse rapide face aux menaces complexes, prenant en charge les postes de travail, serveurs, éléments réseaux et applications dans le cloud.

Aurélien Bouzon d’IMS Networks souligne : "Nous avons choisi la plateforme XDR Taegis pour son architecture ouverte et son expertise en cybersécurité. L’équipe R&D de Sophos surveille depuis plus de 20 ans les groupes de cybercriminels et acteurs étatiques du monde entier afin de comprendre leurs méthodes d’attaque. Cette connaissance permet de détecter les menaces avec des règles de détection avancées et un faible taux de faux positifs."

Principaux Avantages pour les Clients

• Surveillance 24/7 : un service certifié ISO 27001, opéré exclusivement depuis la France pour une sécurité maximale des données.

• Accompagnement et amélioration continue : des recommandations régulières pour optimiser la posture de sécurité.

• Plateforme ouverte et intégration agile : compatibles avec les EDR majeurs du marché, pour une mise en œuvre rapide et un budget prédictible.