Alibaba Cloud reconnu par l’ONUDI pour accélérer l’efficacité énergétique des datacenters

janvier 2024 par Marc Jacob

Global Call identifie et récompense les technologies innovantes du secteur privé dans le domaine des technologies propres et de la gestion durable des terres pour lutter contre le changement climatique.

Les outils d’Alibaba Cloud offrent la possibilité de surveiller et gérer les appareils consommateurs d’énergie, ainsi que de déplacer et réorganiser les tâches informatiques vers les temps et les lieux où les énergies renouvelables sont le plus disponibles. Ils intègrent également une technologie de récupération de la chaleur "perdue" afin de la capter lors du fonctionnement des serveurs.

Les datacenters d’Alibaba Cloud tirent aussi parti de cette technologie numérique de pointe pour soutenir leur propre décarbonisation et permettre à davantage d’entreprises de faire de même. L’utilisation d’énergie propre dans les datacenters d’Alibaba Cloud a augmenté de 1,5 fois en 2023 et près de 2.600 entreprises ont tiré parti d’Energy Expert, sa plateforme de développement durable basée sur l’intelligence artificielle.Alibaba a réduit son empreinte carbone de 13 % dans le but d’atteindre son objectif de neutralité carbone en 2030