Alibaba cloud propose de nouveaux services produits

avril 2024 par Marc Jacob

Alibaba Cloud a dévoilé sa stratégie “AI first” la plus récente, axée sur la démocratisation des ressources informatiques de base pour les clients de toutes tailles, et sur la promotion de leur croissance à long terme à l’ère de l’IA.

La nouvelle stratégie de tarification couvre cinq catégories de produits du cloud public : le calcul, le stockage, le réseaux, le data center, et les produits big data. Ces produits peuvent bénéficier d’une réduction de 23 % en moyenne. Elle s’applique aussi bien aux clients existants comme aux nouveaux clients d’Alibaba Cloud.

Les entreprises internationales qui préfèrent le modèle de facturation "pay-as-you-go" peuvent réduire leurs coûts jusqu’à 30 % et 59 % pour ECS et Elastic Block Storage (EBS) respectivement. Le nouveau plan de ressources du service de stockage d’objets (OSS) permet de réserver une capacité de stockage dans une région spécifique pendant un an afin d’obtenir une réduction plus importante. Les utilisateurs de produits de base de données, y compris ApsaraDB RDS pour MySQL, Apsara DB RDS pour PostgreSQL, Apsara DB RDS pour MariaDB, Apsara DB pour Redis et Apsara DB pour MongoDB, bénéficieront également de réductions de prix dans les forfaits à long terme, allant de un à cinq ans, allant jusqu’à 50 %. Les produits big data, dont MaxCompute, Hologres, DataWorks, Realtime Compute for Apache Flink et Open Search, bénéficieront de réductions allant jusqu’à 50 % sur les plans d’abonnement d’un à trois ans.

Enfin, Alibaba Cloud augmente également l’utilisation mensuelle gratuite du service de transfert de données dans le cloud de 20 Go à 200 Go pour ses clients internationaux. Le service de transfert de données dans le cloud est un produit de réseau qui permet de contrôler totalement le volume et le coût des transferts de données entre les services et de générer des factures.

Pour simplifier le processus de création de LLM, Alibaba Cloud présente une série de nouveaux produits et de services pour les clients internationaux.

• Alibaba Cloud lance un service de gestion de grand modèle de langage (LLM) pour rendre l’exploitation de l’IA plus accessible. Ce service offre un accès à des experts spécialisés qui se charge de simplifier l’intégration et l’exploitation des LLM dans l’architecture du modèle et dans l’infrastructure cloud. Les entreprises peuvent ainsi se concentrer sur l’exploitation de la valeur commerciale des LLM sans avoir à se préoccuper de la complexité de la mise en œuvre technique.

• Alibaba Cloud propose un service avec des capacités d’ingénierie de l’IA complètes, comme le développement de l’IA, la formation à l’IA et la gestion des ressources informatiques : PAI-Lingjun Intelligent Computing Service.

• Energy Expert, la solution de durabilité pilotée par l’IA d’Alibaba Cloud, a amélioré ses fonctionnalités avec l’introduction d’un service API ouvert. Ses services offrent des fonctionnalités telles que le calcul de l’empreinte carbone, l’optimisation des émissions de carbone, le suivi, la prévision et l’optimisation de la consommation d’énergie. Les microservices permettent aux développeurs de créer des applications de durabilité et d’améliorer les modèles d’IA générative sous-jacents avec leurs bases de connaissances.