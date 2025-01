Alibaba Cloud lance son service Alibaba Cloud Container Compute Service (ACS)

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce le lancement international de son service innovant Alibaba Cloud Container Compute Service (ACS), conçu pour simplifier et optimiser le déploiement des workloads via les conteneurs. ACS sera disponible pour les clients internationaux à partir de janvier 2025.

ACS, qui utilise Kubernetes comme interface, propose un service de conteneur sans serveur offrant des ressources de calcul conformes aux normes des conteneurs. Cette nouvelle solution élimine la nécessité pour les utilisateurs de gérer les nœuds et clusters sous-jacents, réduisant ainsi considérablement les coûts et les barrières techniques liées au déploiement des conteneurs. Il permet également aux clients de payer en mode pay-as-you-go, ce qui évite une allocation excessive des ressources et permet d’ajuster la scalabilité en fonction des besoins, optimisant ainsi les coûts pendant les périodes de forte et faible utilisation.

ACS est conçu pour surmonter les complexités liées à la configuration de Kubernetes, à la gestion des ressources et à l’élasticité à la demande. En intégrant les conteneurs et les ressources basées sur l’architecture Shenlong d’Alibaba Cloud pour permettre une mise à l’échelle maximale des ressources de calcul, ACS propose une solution capable de réduire les coûts de puissance de calcul jusqu’à 55 %.

Le service de conteneur d’Alibaba Cloud est entièrement compatible avec les technologies Kubernetes et prend en charge la migration vers le cloud pour les écosystèmes open source ainsi que pour les produits auto-développés. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs méthodes de gestion Kubernetes habituelles et leurs formats de fichiers. Il n’est également pas nécessaire de préacheter des nœuds, ils peuvent simplement déclarer leurs besoins en matière de charges de travail et ACS les associera aux ressources de calcul sous-jacentes nécessaires. Cela minimise la demande de coûts supplémentaires et de ressources humaines pour la maintenance de l’infrastructure. ACS prend en charge différentes architectures et peut être déployée dans plusieurs environnements cloud, y compris le cloud public, privé et hybride. Actuellement, il a été déployé dans divers secteurs.

Alibaba Cloud a été nommé Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner pour la gestion des conteneurs, pour la deuxième année consécutive. Le large portefeuille de produits de l’entreprise, offrant des solutions pour les scénarios de cloud hybride et edge, la saturation de l’écosystème du groupe Alibaba et son leadership sur le marché chinois ont tous contribué à cette reconnaissance.

Selon Gartner, le marché de la gestion des conteneurs a connu une croissance de plus de 20 % au cours de l’année écoulée, avec des projections indiquant une valeur de marché de 4,5 milliards USD d’ici 2028. Gartner prévoit également que d’ici 2027, plus de 75 % de tous les déploiements IA utiliseront la technologie des conteneurs comme environnement de calcul sous-jacent.