Alibaba Cloud lance de nouveaux modèles, outils et infrastructures IA

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Alibaba Cloud a annoncé lors de son sommet annuel des développeurs une suite étendue de grands modèles de langage (LLM) et d’outils de développement IA, des offres d’infrastructure améliorées et de nouveaux programmes de soutien. Ces avancées visent à permettre aux développeurs de créer des applications IA innovantes de manière plus rentable et à stimuler une communauté d’IA générative en plein essor.

Plus de modèles de fondation et d’outils pour les développeurs

Les derniers LLM Qwen propriétaires d’Alibaba Cloud et des modèles d’IA multimodale, tels que la série Qwen-VL pour la compréhension de la vision, le modèle de génération visuelle Wanx2.1 et le LLM Qwen-Audio sont accessibles via des API sur Model Studio, la plateforme de développement d’IA générative d’Alibaba Cloud. Tongyi Lingma, son assistant de codage IA basé sur le modèle de Qwen 2.5, propose également des fonctionnalités de finalisation et d’optimisation du code, une assistance à la gestion des bugs, la recherche d’extraits de code et la génération de tests unitaires par lots, pour une expérience de codage efficace et fluide.

Model Studio met à disposition une série de nouveaux outils de développement IA comme Workflow qui améliore le contrôle des flux de travail et Agent pour les tâches de planification et d’exécution. Des fonctionnalités comme la RAG (génération augmentée de récupération), le Batch Reasoning, l’AutoEval (Automated Model Evaluation) et des services de déploiement de modèles et d’observabilité d’applications seront également disponibles d’ici la fin du mois.

Une infrastructure améliorée pour le développement de l’IA

Alibaba Cloud a révélé que la 9ème génération d’Enterprise Elastic Compute Service (ECS) serait disponible à partir du mois d’avril. Elle offre une augmentation de 20 % de l’efficacité de calcul et grâce à l’eRDMA (elastic Remote Direct Memory Access), sa prise en charge du calcul haute performance, des recommandations de recherche et des bases de données Redis peuvent être encore améliorées de 50 %.

Alibaba Cloud Container Compute Service (ACS) permet de simplifier et d’optimiser le déploiement des charges de travail via les conteneurs, en réduisant considérablement les coûts et la complexité technique pour que les développeurs se concentrent sur l’innovation plutôt que sur la gestion de l’infrastructure.

Un nouveau programme GenAI pour stimuler la créativité

Pour encourager l’innovation, Alibaba Cloud a lancé l’Alibaba Cloud GenAI Empowerment Program, un programme de soutien dédié aux développeurs et aux startups qui exploitent ses modèles Qwen pour créer des applications d’IA générative. Les participants peuvent bénéficier d’un soutien comprenant des crédits cloud gratuits, des ateliers de formation, des invitations à des salons techniques et à des journées de démonstration, ainsi que des opportunités de co-marketing produits. Ce programme est conçu pour aider à accélérer les projets d’IA générative tout en se connectant à un écosystème plus large d’innovateurs.

Des développeurs et des clients utilisent Qwen pour leurs applications

Axcxept est une entreprise japonaise spécialisée dans les produits d’intelligence artificielle tels que les assistants vocaux et qui a développé un modèle d’IA léger et open source appelé EZO basé sur le LLM Qwen 2.5. EZO surpasse les modèles de pointe (SOTA) dans des domaines tels que le codage, l’extraction d’informations, les mathématiques, le raisonnement, les jeux de rôle et l’écriture en japonais. Avec une faible latence et des performances robustes, EZO est conçu pour supporter des secteurs tels que les soins de santé et les institutions publiques au Japon, garantissant des applications IA sûres et efficaces.

“Qwen 2.5 a considérablement amélioré sa capacité à traiter le japonais, ce qui lui confère un avantage concurrentiel par rapport aux autres modèles. Grâce au processus de formation exclusif d’Axcxept, nous avons développé un LLM japonais qui offre une précision inégalée”, déclare Kazuya Hodatsu, CEO d’Axcxept Inc.

OxValue.AI, une deep-tech de l’Université d’Oxford, utilise les modèles d’IA multimodale Qwen d’Alibaba Cloud pour des services d’évaluation d’entreprises pilotés par l’IA. En traitant et en analysant des données textuelles et audio relatives au financement, à la R&D et aux opérations, OxValue réalise des évaluations précises et rentables adaptées aux entreprises clientes.

“Le traitement de diverses sources de données est essentiel pour nos services d’évaluation. Avec le soutien des modèles d’IA d’Alibaba Cloud, nous avons considérablement amélioré la qualité et l’efficacité de ce processus. En collaborant avec Alibaba Cloud, nous sommes en mesure d’offrir une plus grande valeur à nos entreprises clientes”, a déclaré le professeur Xiaolan Fu, fondateur d’OxValue.AI.