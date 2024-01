Alex Freedland, cofondateur de Mirantis, redevient CEO

janvier 2024 par Marc Jacob

Freedland est cofondateur de Mirantis et a dirigé l’entreprise tout au long de son histoire, en tant que président du conseil d’administration, membre du conseil d’administration et CEO. Pionniers de l’open source, il a défendu les premiers investissements de Mirantis dans ce secteur, contribuant à remporter un portefeuille de déploiements parmi les plus exigeants du monde auprès d’une clientèle diversifiée. Il a été cofondateur et président du comité financier de la OpenInfra Foundation et a été désigné par Business Insider comme l’une des 39 personnes les plus importantes dans le domaine de Cloud Computing.

Ionel, également cofondateur, a joué un rôle essentiel dans le développement de Mirantis. En tant que CEO, il a dirigé les acquisitions de Docker Enterprise, amazee.io, Shipa et les actifs de Kontena (Lens). Sous sa direction, Mirantis a atteint une rentabilité soutenue et s’est solidement établie comme une entreprise de premier plan dans l’infrastructure cloud-native. Il poursuivra en qualité de conseiller de l’entreprise.

En 2019, Mirantis a acquis Docker Enterprise et a immédiatement intégré la technologie dans sa plateforme Kubernetes. Aujourd’hui, près de 1000 clients utilisent les plateformes cloud natives de Mirantis comme base de leurs initiatives de transformation numérique. Restant fidèle à l’engagement de l’entreprise envers l’innovation de l’open source, Mirantis a investi massivement dans Lens, a été pionnier dans le développement de k0s et a continué d’apporter de la nouveauté avec les dernières fonctionnalités en matière de calcul multicloud à travers k0smotron. Plus de 1 million de personnes utilisent Lens Desktop pour accroître significativement leur productivité lors de l’exploitation d’applications Kubernetes. Mirantis Lens et Mirantis Lagoon (de amazee.io) ont été finalistes aux InfoWorld Technology of the Year Awards 2023.