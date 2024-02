Alerte VENAFI - Kevein Bocek commente : Un nouveau malware SSH-Snake vole des clés SSH pour se propager sur le réseau

février 2024 par Kevin Bocek, chef de l’innovation chez Venafi

Il met en garde contre le

danger potentiel pour les entreprises qui ne gèrent pas efficacement

leurs clés SSH, soulignant que celles-ci ne sont pas soumises à

expiration comme d’autres identités machine, ce qui en fait une cible

lucrative pour les attaquants. Pour contrer de telles menaces, il est

crucial que les entreprises aient une visibilité sur toutes leurs

identités machine et qu’elles mettent en place des politiques pour

automatiser la rotation des identités de machine. Cette démarche est

essentielle pour toute entreprise prenant au sérieux la gestion des

identités de machine.

Kevin Bocek, chef de l’innovation chez Venafi souligne :

« SSH-Snake pourrait avoir de graves conséquences compte-tenu du

niveau élevé de privilèges accordés aux clés SSH. Bien que

SSH-Snake ait été développé dans le but d’aider les entreprises à

trouver des failles dans leurs défenses, c’est une arme à double

tranchant si elles ne gèrent pas efficacement leurs clés SSH. Capable

de se modifier automatiquement et d’exploiter les identifiants SSH,

SSH-Snake pourrait être extrêmement dangereux entre les mains des

attaquants. Contrairement à d’autres identités machine, les clés

SSH n’expirent pas et elles sont très mal comprises. Cela signifie

qu’une identité compromise pourrait être exploitée pendant

longtemps – des mois, voire des années – sans qu’une organisation

le sache, ce qui en ferait une mine d’or pour les opportunistes.

Un attaquant armé de SSH-Snake pourrait sans effort traverser les

réseaux, intercepter les connexions et accéder à l’infrastructure

de l’entreprise. Ses subtiles modifications de code le rendent

pratiquement indétectable. Des recherches montrent qu’en 2020, 37%

des DSI ont déclaré manquer de visibilité sur la localisation des SSH

au sein de leurs réseaux. Aujourd’hui, avec l’utilisation

croissante de SSH dans les environnements cloud, les conteneurs et les

flux de travail automatisés, ce chiffre est probablement encore plus

élevé. Ce manque de surveillance est inquiétant, étant donné que

ces identités machines critiques sont utilisées partout, des pare-feu

et routeurs aux systèmes Unix ou Linux. Pour contrer les menaces qui

pourraient provenir d’outils tels que SSH-Snake, les entreprises

doivent avoir une visibilité sur toutes leurs identités de machine,

leur permettant de définir et d’appliquer des politiques qui

automatisent la rotation des identités machine qui pourraient les

exposer. Avec autant d’identités machines maintenant présentes dans

les organisations, disposer d’un plan de contrôle pour les aider à

les automatiser est une nécessité absolue pour toute entreprise qui

prend l’identité de la machine au sérieux. »