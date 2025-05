Alcyconie obtient la qualification PACS de l’ANSSI

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alcyconie annonce l’obtention de la qualification PACS (Prestataire d’Accompagnement et de Conseil en Sécurité des systèmes d’information), délivrée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

La qualification PACS obtenue par Alcyconie atteste de la conformité d’Alcyconie et de ses consultants qualifiés aux exigences de sécurité et de déontologie définies par l’ANSSI. Elle couvre exclusivement les prestations de conseil en préparation à la gestion de crise cyber.

Une approche ciblée pour les acteurs les plus critiques

Alcyconie a développé une expertise spécifique dans l’accompagnement des acteurs les plus sensibles et régulés (OIV, OSE, EE, EI), issus de secteurs stratégiques tels que l’énergie, la santé, la défense, les transports, la finance ou encore les services publics. L’offre Alcyconie vise à structurer, tester et renforcer les dispositifs de crise des organisations, en intégrant les impératifs de coordination, de gouvernance et de maîtrise des impacts systémiques.

Une solution intégrant l’expertise humaine & technologique

L’approche d’Alcyconie repose sur une offre combinée alliant outils et services :

– Une plateforme sécurisée dédiée à l’entraînement, développée en interne et hébergée en France (PIA®), qui offre un terrain d’exercices ultra sécurisé et réaliste pour entraîner les équipes opérationnelles ou décisionnelles en conditions réelles,

– Un accompagnement sur-mesure, porté par une équipe pluridisciplinaire : juristes spécialisés en droit du numérique, ingénieurs en cyberdéfense, pilotes de crise aguerris et analystes en géopolitique conjuguent leurs expertises pour offrir une réponse globale et cohérente aux défis techniques, réglementaires et stratégiques des organisations critiques (dispositifs de crise, exercices de crise, audit de maturité…).

Élever durablement le niveau de résilience cyber : une mission et un engagement

Cette reconnaissance officielle vient renforcer la mission qui anime Alcyconie depuis le début : élever durablement le niveau de résilience cyber des organisations publiques et privées. Dans un contexte de menaces croissantes, la préparation à la gestion de crise cyber est plus que jamais une nécessité vitale qui conditionne l’efficacité de la réponse et la résilience de l’organisation.