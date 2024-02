Alcyconie finalise un financement global de 3,4 M€

février 2024 par Marc Jacob

Alcyconie, le spécialiste français de la cyber-réà la gestion de crise cyber, obtient un financement non-dilutif de 1,4 M€ auprès d’un pool bancaire composé de Bpifrance et deux banques ayant une dimension territoriale avec la Caisse d’Epargne Bretagne et internationale avec BNP PARIBAS.

La société française boucle ainsi un financement global de 3,4 M€, initiée par une levée de fonds de 2 M€ auprès de CyberK1, le véhicule d’investissement de la banque Klecha & Co.

Alcyconie nourrit de grandes ambitions pour les prochaines années

Créée par Stéphanie Ledoux en 2018, Alcyconie accompagne l’ensemble des organisations dans leur stratégie de résilience cyber en les préparant à la gestion de crise, via des prestations de conseil, de formation et d’entraînement au pilotage de crises cyber en situation réelle.

2023 a été une année de forte croissance pour Alcyconie :

135 exercices de simulation de crise cyber en France et à l’international réalisés sur sa plateforme d’entraînement PIA® avec des organismes de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, notamment des OIV (opérateurs d’importance vitale) et OSE (opérateurs de service essentiel), des collectivités et organismes de santé, des acteurs du monde industriel et de la finance.

Un effectif renforcé, avec désormais 22 collaborateurs (8 en 2022) répartis entre le siège d’Alcyconie à Saint-Malo et le Campus Cyber de Paris-La Défense. Plusieurs recrutements sont prévus au sein des équipes Produit, Conseil et Marketing en 2024.

Depuis sa création, Alcyconie a entraîné 2500 personnes à la gestion de crise cyber. L’entreprise accompagne aujourd’hui plus de 90 clients, parmi lesquels de grandes organisations françaises et internationales, et ambitionne de s’imposer comme le leader européen de la cyber-résilience.

Ces nouveaux investissements permettront à Alcyconie d’accélérer son activité de conseil et d’enrichir son offre avec le lancement d’une plateforme de gestion de crise cyber inédite et adaptée aux situations dégradées. Cette solution SaaS redonnera aux organisations les moyens de communiquer et de s’organiser rapidement lorsque leur système d’information est attaqué.

Adeline Manneheut - Chargée d’Affaires Innovation Caisse d’Epargne Bretagne déclare :

« Nous sommes heureux d’accompagner Alcyconie dans son ambition de développement en France et à l’international, sur des enjeux aussi critiques que la résilience des organisations face aux attaques cyber ».

Alcyconie gagne la confiance d’investisseurs français de renom

Acteur français, financé en fonds propres par sa fondatrice et CEO, Stéphanie Ledoux, Alcyconie a réalisé une première levée de fonds de 2 M€ en 2023 auprès de Cyber K1 (véhicule d’investissement de la banque Klecha & Co), avec une prise de participation minoritaire.

Stéphane Klecha - Fondateur et Président de la banque d’investissement Klecha & Co déclare : « La phase d’accélération dans laquelle se trouve Alcyconie et sa capacité à susciter l’intérêt de grands acteurs financiers sont d’excellents signaux pour l’écosystème de la cybersécurité en France et la résilience des organisations européennes ».

Stéphanie Ledoux - CEO Alcyconie conclut : « Nous sommes ravis de trouver des partenaires prestigieux pour nourrir nos ambitions de développement : la dimension internationale de BNP PARIBAS, le soutien d’un fer de lance de l’innovation comme Bpifrance et l’ancrage territorial de la Caisse d’Epargne sont des atouts précieux pour atteindre nos objectifs en France comme à l’international ».