Alcatel-Lucent Enterprise renforce son alliance avec Versa

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Alcatel-Lucent Enterprise renforce son partenariat avec Versa afin d’offrir une sécurité Zero Trust renforcée à tous les niveaux du réseau. Cette collaboration stratégique élargie permet aux clients d’ALE de bénéficier d’un accès étendu aux solutions Versa, notamment le Secure SD-WAN et le Zero Trust Network Access (ZTNA). Ces solutions viennent compléter les capacités éprouvées d’ALE en matière de contrôle d’accès LAN et WLAN, afin de répondre à un éventail encore plus large de cas d’usage en connectivité sécurisée.