Alcatel-Lucent Enterprise lance la solution OmniFabric

octobre 2024 par Marc Jacob

La solution OmniFabric d’Alcatel-Lucent Enterprise répond à ces nouvelles exigences en combinant les forces du SPB (Shortest Path Bridging), du MPLS (Multiprotocol Label Switching) et de l’EVPN (Ethernet Virtual Private Network) au sein d’un système d’exploitation unique (AOS) avec des capacités d’automatisation intégrées.

Cette innovation facilite grandement la mise en œuvre de l’approche ’Zero Trust’ avec micro et macro segmentations du réseau. Elle simplifie les opérations réseau, améliore les performances, garantit la mise en œuvre unifiée et simplifiée des politiques de sécurité ainsi qu’une connectivité optimisée dans divers environnements.

Avec la convergence des domaines IT et OT – Technologies des Opérations -, les entreprises font face à de nouveaux challenges pour connecter un nombre croissant d’appareils IoT avec un très haut niveau de sécurité. On observe cette tendance aussi bien dans les environnements intérieurs comme les bâtiments intelligents, qu’en extérieur et dans des environnements industriels parfois complexes – centrale nucléaire, réseau routier, infrastructures d’utilité publique par exemple.

Également disponible sur des commutateurs durcis, la technologie OmniFabric offre une solution de bout en bout et apporte l’expertise du monde IT dans le domaine de l’OT.

Caractéristiques et avantages majeurs :

Une intégration multi-technologies : OmniFabric est la seule solution du marché à supporter le SPB, le MPLS et l’EVPN au sein du même système d’exploitation AOS, offrant aux entreprises une flexibilité, des performances et une fiabilité du réseau inégalées.

Une cybersécurité renforcée : OmniFabric facilite la mise en place de mécanismes de cybersécurité robustes pour protéger l’intégrité des données et bloquer les accès non autorisés au réseau avec une approche "Zero Trust" et la micro-segmentation automatique.

Une automatisation intégrée : Des fonctions d’automatisation avancées rationalisent les opérations réseau, réduisant les interventions manuelles, minimisant l’erreur humaine et simplifiant l’utilisation de technologies diverses.

Une connectivité sécurisée des IoTs : Les appareils IoT sont automatiquement détectés, classés et stockés dans des segments virtuels. Cela permet aux équipes OT de connecter les appareils au réseau sans augmenter les risques de cyberattaques. Ces capacités sont nativement intégrées dans les solutions ALE.

Flexibilité et interopérabilité maximales : particulièrement au sein d’environnements industriels où coexistent des équipements de plusieurs fournisseurs. OmniFabric s’adapte à n’importe quelle architecture sous-jacente, de la périphérie au Data Center, offrant ainsi plus de choix et de liberté aux équipes réseau, et éliminant le verrouillage des fournisseurs.

Des opérations simplifiées : facilité d’apprentissage et de gestion des différents protocoles tous intégrés dans le même AOS et pilotés depuis une même interface, enrichie d’analyses basées sur l’IA. Particulièrement intéressant pour les entreprises dont les ressources sont limitées.

Un coût total de possession (TCO) réduit : Sans frais supplémentaires, avec une simplicité dans l’acquisition et l’apprentissage, et une gestion unifiée via Alcatel-Lucent OmniVista®, OmniFabric offre un coût total de possession inférieur.

Des solutions personnalisables : OmniFabric offre le choix entre plusieurs technologies à utiliser en fonction de la zone ou de l’architecture – le SPB dans les réseaux de campus, l’EVPN dans les Data Center et le MPLS dans les réseaux métropolitains (MAN).