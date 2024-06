Alcatel-Lucent Enterprise et Axis Communications s’associent pour renforcer l’écosystème des solutions de vidéosurveillance intelligente

juin 2024 par Marc Jacob

Alcatel-Lucent Enterprise a signé un accord de partenariat avec Axis Communications. Entreprise de technologie de réseau, cette dernière offre des solutions de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, d’interphonie et de systèmes audio. Cet accord vise à développer des solutions technologiques et à créer de la valeur pour les réseaux de distribution et utilisateurs finaux des deux sociétés. Cette collaboration, fondée sur une solide relation et de nombreux projets conjoints, marque une étape importante vers le renforcement d’un écosystème de partenaires technologiques dans le secteur de la vidéosurveillance et de la sécurité physique.

Ce partenariat favorisera les avancées technologiques dans les domaines critiques des réseaux et des communications, de la sécurité informatique et physique, de la convergence IT/OT et de l’automatisation. Grâce aux technologies de pointe développées par ce partenariat entre Alcatel-Lucent Enterprise et Axis, les clients pourront optimiser et simplifier les workflows, tout en améliorant leur sécurité globale et leur efficacité opérationnelle.

Axis et Alcatel-Lucent Enterprise se concentreront sur le co-développement de solutions innovantes et simples à gérer dans les domaines de la vidéosurveillance, du contrôle d’accès, des communications et des technologies d’infrastructure et de réseau. En combinant leurs forces, les entreprises fourniront des solutions avancées et intégrées pour répondre aux besoins évolutifs de secteurs tels que les transports, les administrations (y compris les villes intelligentes) et l’éducation. La collaboration entre Axis et Alcatel-Lucent Enterprise s’appuie sur leurs solutions existantes en matière de communications cloud, notamment l’automatisation des workflows pour les villes intelligentes.