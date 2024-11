Akamai Technologies, Inc. étend Akamai Guardicore Segmentation

novembre 2024 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. étend sa solution de microsegmentation, Akamai Guardicore Segmentation. Cette mise à jour inclut désormais la prise en charge de l’application Agentless des ressources cloud natives sur Amazon Web Services (AWS), élargissant ainsi ses capacités existantes dans les environnements cloud. En outre, Akamai enrichit son produit d’accès réseau Zero Trust (ZTNA), Akamai Enterprise Application Access, avec des fonctionnalités conçues pour améliorer les performances des applications tout en offrant une meilleure expérience utilisateur.

Près d’un tiers (32 %) des atteintes à la cybersécurité impliquaient des ransomwares ou de l’extorsion, selon le rapport Verizon 2024 Data Breach Investigations. Ce même rapport met en lumière que les ransomwares constituent une menace majeure dans 92 % des secteurs. Ces statistiques mettent en évidence l’importance de la mise en œuvre un cadre Zero Trust complet pour se défendre contre des menaces en pleine croissance.

Akamai Guardicore Segmentation disponible sur AWS

Alors que toutes les entreprises mettent en œuvre des stratégies de cloud public pour innover et gagner en efficacité, des défis demeurent. L’utilisation d’Akamai Guardicore Segmentation dans le cloud les aide à remédier au manque de visibilité sur le comportement des applications, à la nécessité de configurer des stratégies de sécurité disparates entre les fournisseurs de cloud et aux problèmes de gouvernance entre les équipes DevOps et SecOps.

Akamai Guardicore Segmentation fournit une microsegmentation transparente pour les environnements multicloud et sur site, désormais complétée par la prise en charge sans agent des ressources de plateforme en tant que service (PaaS) sur Azure et AWS.

Avantages d’Akamai Guardicore Segmentation dans le cloud :

• Visibilité et application cloud natives sans agent : les administrateurs peuvent visualiser les charges de travail cloud à l’aide d’une carte interactive en temps quasi réel des flux réseau, analyser les dépendances des applications et rassembler les équipes DevOps et SecOps dans la gouvernance de la sécurité du réseau cloud.

• Moteur d’application hybride exploitant plusieurs points d’application permet de définir simplement des règles réseaux tandis que le moteur de règles d’Akamai Guardicore Segmentation décide automatiquement des points d’application qu’ils soient basés sur des agents ou non sans agent.

• Fonctionnalités intégrées d’analyse de réputation et de DNS du pare-feu : réduisent le temps de détection et de réponse aux incidents en cas de violation.

• Evolution sécurisée : garantit que les données restent dans des environnements cloud et que l’architecture de la solution s’adapte automatiquement aux besoins.

En savoir plus sur Akamai Guardicore Segmentation et sur la manière dont cette solution peut contenir les attaques dans les environnements de cloud public.

Mises à jour d’Akamai Enterprise Application Access

Grâce à l’infrastructure mondiale unique d’Akamai, Enterprise Application Access est adaptée aux entreprises internationales souhaitant fournir un accès sécurisé à l’ensemble de leurs équipes. Cette solution s’exécute à l’aide des fonctionnalités de diffusion en bordure de l’Internet et de calcul distribué du cloud d’Akamai Connected Cloud, pour fournir un accès rapide et sécurisé aux applications et aux services. Enterprise Application Access peut s’exécuter en tant que solution autonome ou sur la plateforme Akamai Guardicore dans le cadre de la suite Zero Trust unifiée avec interface utilisateur, stratégie et fonctionnalités avec ou sans agent.

Selon le Gartner® Hype Cycle™ for Zero-Trust Networking 2024, publié le 15 juillet 2024, « les offres de ZTNA basées sur le cloud améliorent l’évolutivité et la facilité d’adoption pour un accès à distance sécurisé ».* Le déploiement de l’infrastructure ZTNA à proximité du lieu où les applications sont hébergées et où les utilisateurs travaillent assurer que les applications sont rapides et réactives, offrant ainsi une meilleure expérience utilisateur. Les entreprises peuvent résoudre les problèmes de performances pour les utilisateurs en éliminant les problèmes de « hairpinning », grâce à un accès cohérent et rapide aux applications sans coûts matériels supplémentaires ni déploiement de logiciels supplémentaires.

Les nouvelles fonctionnalités et avantages d’Akamai Enterprise Application Access incluent :

• Le transport en bordure de l’Internet permet aux utilisateurs finaux de bénéficier d’expériences rapides et réactives en intégrant l’optimisation des performances directement dans le chemin d’accès de l’application. Cette nouvelle fonctionnalité offre des performances fiables et stables pour l’accès à distance aux applications, quel que soit l’emplacement de l’utilisateur final ou de l’application ; cela inclut les environnements avec une connectivité Internet dégradée ou le transfert de fichiers à l’aide du protocole SMB.

• Le point de présence (PoP) local permet aux entreprises d’appliquer localement des stratégies ZTNA pour les utilisateurs internes et garantit des performances optimales des applications en éliminant le besoin d’acheminer le trafic vers un PoP cloud d’Enterprise Application Access. Un PoP local peut accélérer les téléchargements de fichiers de deux à trois fois et améliorer sensiblement la vitesse des applications par rapport au routage du trafic vers un PoP cloud d’Enterprise Application Access.