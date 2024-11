Akamai Technologies, In lance la plateforme Akamai App,

novembre 2024 par Marc Jacob

Akamai Technologies, In annonce le lancement de la plateforme Akamai App, une solution prête à l’emploi qui facilite le déploiement, la gestion et le développement d’applications hautement distribuées.

La plateforme Akamai App s’appuie sur la technologie cloud native de Kubernetes, Otomi, acquise en début d’année par Akamai auprès de Red Kubes. La plateforme d’application fournit des modèles prêts à l’emploi, capables de répondre aux défis courants associés au déploiement, à la gestion ainsi qu’à l’évolution de clusters Kubernetes à grande échelle. Au lieu de s’appuyer sur plusieurs départements et de passer des mois à chercher, connecter et configurer les logiciels nécessaires au fonctionnement des clusters Kubernetes, la solution d’Akamai automatise le processus d’approvisionnement, permettant aux développeurs de créer et de déployer des applications hautement distribuées en quelques clics. Le temps de déploiement passe ainsi de plusieurs mois à moins d’une heure, et les mises à jour sont quasi instantanées à mesure que les charges de travail de production augmentent.

La plateforme Akamai App propose aux développeurs :

• Des modèles prêts à l’emploi et personnalisables qui fournissent des capacités essentielles pour l’exécution d’applications cloud natives sur un cluster Kubernetes

• Une structure qui intègre de manière transparente des projets open source préconfigurés en amont, tout en simplifiant leur déploiement, leur gestion et leur évolution pour les charges de travail de production

• Un environnement en libre-service permettant aux équipes de créer, déployer, sécuriser et maintenir leurs applications

• Un catalogue de modèles de golden path basés sur les meilleures pratiques du secteur et les outils open source dans l’écosystème cloud natif

Akamai a conçu la plateforme pour accompagner les équipes de développement et d’exploitation à différentes étapes de l’évolution de leurs déploiements. Que ce soit pour anticiper la croissance, prendre conscience de la nécessité d’une mise à jour ou travailler activement à l’évolution et à l’extension des services existants, la plateforme Akamai App est conçue pour accélérer le délai de rentabilisation de chaque entreprise. La plateforme Akamai App est également pensée pour aider les intégrateurs de solutions qui souhaitent concevoir rapidement et simplement des solutions multi-cloud en gérant une plateforme pour leurs applications au lieu de gérer l’infrastructure nécessaire à leur construction. Elle aide également les revendeurs à éliminer les frais généraux liés à la configuration et au déploiement de Kubernetes ainsi que les éditeurs de logiciels indépendants à faciliter l’adoption de leurs solutions partenaires par les clients grâce à des configurations prédéfinies et ajouter des solutions partenaires aux architectures applicatives.

Accélérer la courbe d’apprentissage de Kubernetes

Kubernetes est une technologie fondamentale dans l’écosystème open source, permettant aux organisations de créer, déployer et gérer des applications conteneurisées avec facilité, portabilité et évolutivité. Selon la dernière enquête annuelle de la CNCF, plus de 60 % des entreprises ont adopté Kubernetes.

Pourtant, malgré son adoption généralisée, Kubernetes représente souvent un défi pour les équipes de développement, qui doivent encore se familiariser avec la technologie d’orchestration de conteneurs. La plateforme Akamai App permet d’atténuer certains des problèmes les plus aigus auxquels sont confrontées les équipes de développement et d’exploitation dans les environnements conteneurisés complexes d’aujourd’hui :

• Simplification de la complexité opérationnelle. La plateforme Akamai App réduit la complexité associée à la gestion des clusters Kubernetes. En intégrant des solutions préconfigurées et des outils open source, Akamai fournit aux équipes des environnements Kubernetes prêts à l’emploi qui simplifient le processus de configuration et de maintenance des clusters, permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs applications plutôt que sur l’infrastructure sous-jacente.

• Standardisation et intégration des déploiements et des outils. Pour lutter contre les problèmes courants de prolifération et de manque de normalisation dans les déploiements Kubernetes, la plateforme Akamai App propose une suite intégrée d’outils pour l’observabilité, la sécurité, la conformité des charges de travail, la gestion des des données confidentielles, le CI/CD et le maillage de services, ainsi que le stockage cloud natif. Cela permet aux utilisateurs de créer un environnement opérationnel cohérent au sein des différentes équipes, aidant ainsi les entreprises à établir des processus clairs de gestion des charges de travail conteneurisées tout en réduisant les efforts et les délais de mise sur le marché.

• Adoption d’une véritable portabilité. Contrairement à de nombreux fournisseurs de cloud qui associent Kubernetes à leurs services propriétaires, Akamai se distingue en adoptant des solutions open source. Ce choix stratégique favorise la portabilité des charges de travail, offrant aux entreprises la liberté de déplacer des applications entre les environnements cloud, une protection contre la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur, ainsi qu’une flexibilité et une rentabilité accrue.

• Intégration de fonctionnalités avancées de sécurité et d’observabilité. La plateforme Akamai App va au-delà de la simple gestion de Kubernetes en intégrant des fonctionnalités avancées de sécurité et d’observabilité qui renforcent les applications à grande échelle. Il s’agit notamment de la détection des menaces en temps réel pour une gestion proactive de la sécurité et d’outils de surveillance robustes pour une vision approfondie des performances des applications. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de maintenir des environnements sécurisés et fiables sans surcoûts ni complexités supplémentaires.

Associée aux services de l’Akamai Connected Cloud, la plateforme permet aux entreprises de créer des applications évolutives, distribuées et à faible latence. Elle offre également un rapport prix/performance inégalé pour le développement intégré, la diffusion et la sécurité.

« Alors que les principes du cloud natif alimenteront de plus en plus les applications natives en bordure d’Internet, la possibilité pour les développeurs de créer et déployer facilement sur une plateforme d’application ouverte prenant en charge l’orchestration de conteneurs pourrait constituer une nouvelle perturbation de l’état actuel du cloud », souligne Dave McCarthy, vice-président de la recherche chez IDC. « Cela deviendra de plus en plus important à mesure que les applications natives en bordure de l’Internet deviendront la première ligne d’inférence de l’IA. »