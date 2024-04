Akamai Technologies annonce le lancement d’Akamai Shield NS53

avril 2024 par Marc Jacob

Akamai Technologies annonce le lancement d’Akamai Shield NS53, une solution qui protège les infrastructures DNS sur site et hybrides, contre les attaques par déni de services (DDoS). Ces attaques submergent les serveurs au point qu’ils ne peuvent plus répondre aux requêtes DNS valides. La nouvelle offre vient compléter Akamai Edge DNS, une solution DNS complète native du cloud, et Akamai Prolexic, la meilleure plateforme de protection DDoS contre les attaques de niveau 3 et 4.

Au cours des trois dernières années, le nombre et l’ampleur des attaques DDoS contre l’infrastructure DNS ont considérablement augmenté. Au quatrième trimestre 2023, plus de 60 % des attaques DDoS atténuées par Akamai comportaient un composant DNS, mettant en lumière le fait que la sécurité, la disponibilité et la fiabilité de l’infrastructure DNS restent une priorité absolue pour les responsables de la sécurité de l’infrastructure numérique au sens large. Si l’infrastructure DNS d’une entreprise ou d’une institution tombe en panne, sa présence en ligne diminue, entraînant une atteinte à sa réputation et des pertes financières.

Akamai traite plus de 11 000 milliards de requêtes DNS par jour et constate qu’environ 40 % des requêtes DNS des 50 principaux clients dans le secteur des services financiers sont des requêtes NXDOMAIN illégitimes, également appelées attaques DDoS DNS. Les responsables de la sécurité peuvent désormais déployer rapidement et facilement Akamai Shield NS53 pour protéger leur infrastructure DNS sur site et hybride contre de telles attaques. Cette solution aide les clients en :

• Agissant comme un bouclier entre les cybercriminels et les ressources critiques en ligne pour arrêter les requêtes DNS illégitimes en bordure du réseau d’Akamai, tout en répondant aux requêtes légitimes depuis le cache ou en les transférant vers le serveur DNS d’origine du client, améliorant ainsi sa sécurité, sa disponibilité et ses performances.

• Créant de manière proactive des règles de sécurité DNS personnalisées que les clients peuvent configurer eux-mêmes à l’aide d’Akamai Control Center ou des API. Les clients exercent un contrôle total sur leurs configurations et données de stratégies dynamiques, et peuvent appliquer leurs règles en temps réel.

• Améliorant les performances et le retour sur investissement de l’infrastructure DNS existante en agissant comme un service proxy bidirectionnel, réduisant la latence et améliorant l’expérience utilisateur. En outre, Shield NS53 améliore et optimise le coût total de possession et le retour sur investissement des clients dans leur infrastructure DNS existante sur site ou hybride.

Akamai s’appuie sur son écosystème mondial de partenaires et sur sa grande expertise en matière de sécurité des infrastructures d’entreprise sur site pour aider les clients à intégrer Akamai Shield NS53. La nouvelle solution est disponible immédiatement auprès des partenaires stratégiques d’Akamai, tels que Carahsoft en Amérique du Nord, et auprès d’autres partenaires agréés dans le monde. Les entreprises peuvent consulter l’annuaire en ligne des partenaires d’Akamai pour trouver un partenaire dans leur région ou nous contacter pour obtenir de l’aide.