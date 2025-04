Akamai lance Firewall for AI

avril 2025 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. lance Firewall for AI, une nouvelle solution qui fournit une protection multicouche pour les applications d’IA contre les requêtes non autorisées, les entrées malveillantes et les tentatives d’extraction massives de données.

L’IA transforme rapidement les secteurs d’activité, marqués notamment par l’accélération du déploiement de grands modèles de langage (LLM), de l’IA agentique et d’autres outils émergents. Cependant, ces innovations entraînent de nouvelles failles de sécurité, avec de nouvelles attaques malveillantes, des tentatives d’extraction, des abus de privilège, des compromissions d’API ou encore l’extraction de données à grande échelle, que les pare-feux d’applications Web (WAF) de précédentes générations ne sont pas en mesure de contrer. Pour répondre à ces défis, Akamai déploie Akamai Firewall for AI, une solution augmentée de nouvelles améliorations telles qu’API LLM Discovery, offrant ainsi aux clients un ensemble complet de capacités basées sur l’IA.

Présentation de Firewall for AI : protéger les modèles d’IA contre les menaces émergentes

Les modèles d’IA contiennent des données propriétaires précieuses et parfois sensibles, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les attaquants. Akamai Firewall for AI vise à résoudre ce problème en protégeant les applications basées sur l’IA, les LLM et les API basées sur l’IA contre les cybermenaces émergentes. En sécurisant à la fois les requêtes d’IA entrantes et les réponses d’IA sortantes, le pare-feu comble les lacunes en matière de sécurité engendrées par les technologies d’IA générative.

Principales caractéristiques de Firewall for AI :

• Protection multicouche : bloque les entrées malveillantes, les requêtes non autorisées et l’extraction de données à grande échelle pour empêcher la manipulation de modèles et l’exfiltration de données sensibles.

• Détection des menaces assistées par l’IA en temps réel : s’appuie sur des règles de sécurité adaptatives pour répondre de manière dynamique à l’évolution des attaques basées sur l’IA, telles que l’injection de nouveaux flux de données et l’exploitation des modèles.

• Conformité et protection des données : contribue à garantir la sécurité des résultats générés par l’IA et leur conformité aux normes réglementaires et du secteur.

• Options de déploiement flexibles : disponible via la plateforme d’Akamai en bordure de l’Internet, API REST ou un proxy inversé, pour une intégration fluide aux structures de sécurité existantes.

• Atténuation des risques proactive : filtre les résultats de l’IA pour éviter la génération de contenus toxiques, les hallucinations et les fuites de données non autorisées.

Extension des capacités de sécurité basées sur l’IA

Pour renforcer la protection des déploiements de l’IA au sein des entreprises et favoriser une adoption sécurisée de l’IA, Akamai annonce également le lancement d’API LLM Discovery. Cette nouvelle fonctionnalité de la plateforme Akamai API Security identifie automatiquement les points terminaux des API d’IA générative et de LLM, les classe et met à jour en permanence les règles de sécurité et d’accès pour empêcher tout abus et accès non autorisé.