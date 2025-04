Akamai lance App & API Protector Hybrid

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Akamai Technologies, Inc. présente App & API Protector Hybrid. Les utilisateurs peuvent désormais étendre les fonctionnalités critiques de pare-feu d’application Web (WAF) de la solution de protection des applications Web et des API (WAAP) d’Akamai, tout en sécurisant les applications et les API de manière cohérente pour les environnements multicloud, sur site et indépendants du réseau de diffusion de contenu (CDN).

Les responsables de la sécurité ont de plus en plus besoin de protéger des applications dispersées tout en trouvant l’équilibre entre efficacité, visibilité et rentabilité. Dans cette optique, les entreprises peuvent recourir à App & API Protector Hybrid pour :

• Harmoniser les protections WAF dans plusieurs environnements, en s’appuyant sur une source fiable unique pour l’application des règles

• Réduire les charges opérationnelles en consolidant la gestion de la sécurité dans les environnements en bordure de l’Internet ou hébergées en local

• Accélérer la transformation cloud sans sacrifier la sécurité, ce qui permet aux équipes DevOps de déployer en toute fluidité et en toute sécurité dans des environnements multicloud et sur site

Conçue pour offrir une protection améliorée, la solution App & API Protector Hybrid protège efficacement les applications, les API, les microservices et les charges de travail contre les menaces sophistiquées. Elle allie résilience, évolutivité et gestion simplifiée de la sécurité. Ce lancement s’inscrit dans la vision d’Akamai, qui consiste à aider les entreprises à sécuriser leurs applications, leurs données et leurs API de manière cohérente, où qu’elles se trouvent.