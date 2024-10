Akamai intègre un moteur de protection DDoS

octobre 2024 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. annonce la disponibilité d’un moteur de protection contre les attaques DDoS par analyse comportementale pour sa solution App & API Protector. Cette fonctionnalité s’appuie sur le machine learning pour fournir une protection automatique et proactive contre les attaques DDoS au niveau de la couche applicative.

Le moteur de protection utilise des analyses avancées pour détecter et atténuer les attaques en analysant les anomalies et en corrélant les données de trafic complexes. Il assure une défense robuste contre les menaces DDoS sophistiquées et évolutives, en adaptant automatiquement la protection en fonction du trafic et des risques spécifiques. Ce système personnalisé, autonome, réduit les interventions manuelles et minimise les faux positifs grâce à un mécanisme de notation unique basé sur le machine learning. S’appuyant sur les données DDoS mondiales de la plateforme Akamai, la solution se met à jour automatiquement pour proposer une protection constamment renforcée. Parallèlement, les experts d’Akamai valident régulièrement les informations, assurant une protection fiable à travers différents environnements numériques.

Dans un premier temps, cette fonctionnalité sera disponible pour un nombre limité de clients avant d’être déployée plus largement en 2025.

En outre, Akamai lance également un nouvel Assistant IA, intégré aux analyses de sécurité Web de sa plateforme. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de filtrer et d’interroger rapidement les données de sécurité (types d’attaques, adresses IP, pays, scores de menace et bien plus encore) via une interface intuitive par chat. En exploitant l’IA, les utilisateurs peuvent accéder instantanément aux informations pertinentes sur la sécurité, rationaliser l’exploration des données et enquêter plus efficacement sur les incidents de sécurité.

Cette mise à jour comprend également plusieurs améliorations comme les règles personnalisées, une CVE rapide et une protection Zero Day. Adaptive Security Engine a notamment publié une mise à jour importante de ses modèles d’apprentissage automatiques et heuristiques, améliorant encore la précision. Le mode agrégé pour les contrôles de limite de débit, qui aide à détecter les techniques avancées d’attaque DDoS, vient clore la liste des nouvelles avancées.