Akamai Guardicore Segmentation est disponible

février 2024 par Marc Jacob

Akamai Technologies, Inc. étend sa solution de segmentation, Akamai Guardicore Segmentation, aux environnements de cloud hybride. L’extension d’Akamai Guardicore Segmentation dans le cloud permet de réduire les surfaces d’attaque et de contenir les attaques ciblant les charges de travail natives du cloud. Les professionnels de la sécurité réseau peuvent gérer en toute transparence la segmentation de leurs environnements de cloud public avec les avantages d’un déploiement plus rapide des règles, d’une gouvernance réseau unique dans les datacenters et d’une gestion simplifiée, le tout via une interface unique.

Akamai Guardicore Segmentation sera dans un premier temps disponible pour les déploiements Microsoft Azure via Azure Marketplace, puis pour Akamai Connected Cloud.

Selon une récente enquête commandée par Akamai et menée par ClearPath Strategies, 33 % des décideurs informatiques (ITDM) comptent utiliser davantage des services cloud distribués pour améliorer la sécurité et la fiabilité. Cependant, près de la moitié (48 %) des ITDM ont déclaré que les outils de sécurité manquaient ou étaient sous-développés pour un environnement cloud distribué, soulignant la nécessité de meilleurs outils de sécurité pour protéger les charges de travail dans le cloud.

Alors que les entreprises mettent en œuvre des stratégies de cloud public pour innover et gagner en efficacité, des défis demeurent. L’utilisation d’Akamai Guardicore Segmentation dans le cloud aide les entreprises à remédier au manque de visibilité sur le comportement des applications, à la nécessité d’adopter plusieurs stratégies parmi les fournisseurs de cloud et aux problèmes de gouvernance entre les équipes DevOps et SecOps.

Les avantages d’Akamai Guardicore Segmentation dans le cloud :

• La visibilité et l’application complètes et natives du cloud sans agent permettent aux administrateurs de visualiser les charges de travail cloud à l’aide d’une carte interactive en temps quasi réel des flux réseau réels, de comprendre les dépendances des applications et de rassembler les équipes DevOps et SecOps dans la gouvernance de la sécurité du réseau cloud.

• Le mécanisme d’application hybride exploitant plusieurs points d’application permet à une entreprise de définir simplement l’intention d’une règle réseau et de laisser le mécanisme de règles d’Akamai Guardicore Segmentation s’occuper du reste, en décidant dynamiquement quels points d’application basés sur des agents et sans agent sont utilisés dans le centre de données.

• Les fonctionnalités intégrées d’analyse de réputation et de renseignement sur les menaces du pare-feu sont conçues pour réduire le temps de détection et le temps de réponse aux incidents en cas de violation.

• La solution évolutive et sécurisée garantit que les données ne quittent pas votre environnement cloud et que l’architecture de la solution évolue automatiquement au sein de celui-ci.