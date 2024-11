AIOps prédictif : quand les données d’hier construisent la résilience de demain

novembre 2024 par Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

Avec des infrastructures IT de plus en plus sophistiquées, les entreprises doivent non seulement garantir la fiabilité et la performance de leurs systèmes, mais aussi gérer un volume de données toujours plus important. Cette complexité accrue met en lumière les limites des approches de gestion traditionnelles, notamment face aux besoins croissants de réactivité et de protection contre les cybermenaces. Dans ce contexte, l’AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations) s’impose comme une solution indispensable pour automatiser et améliorer la gestion IT, tout en anticipant les incidents avant qu’ils n’impactent les opérations. Pour Daniel Crowe, vice-président France & Europe du Sud chez NETSCOUT, les données historiques jouent un rôle essentiel dans le déploiement efficace de l’AIOps :

« Alors que les informations en temps réel permettent d’identifier et de résoudre les problèmes dès qu’ils apparaissent, les historiques apportent le contexte nécessaire pour déceler les tendances sous-jacentes et anticiper les incidents futurs. Celles-ci incluent des indicateurs de performance passés, des journaux d’incidents et des résultats d’inspections détaillées (DPI). Centralisées dans un référentiel, ces informations deviennent facilement accessibles pour une analyse combinant événements récents et données à long terme, optimisant ainsi la précision des modèles prédictifs et renforçant la sécurité globale du système.

Grâce à cette intégration de données, les plateformes AIOps peuvent proposer une vue d’ensemble exhaustive et anticiper les évolutions ou menaces, facilitant ainsi une gestion proactive des infrastructures IT. Cela permet non seulement de réduire les risques, mais aussi de renforcer l’agilité des équipes IT face aux incidents potentiels.

L’automatisation, au cœur de l’AIOps, soutient cette réactivité en optimisant la gestion des opérations IT. En mobilisant le machine learning, les systèmes peuvent analyser les données pour déclencher des réponses automatiques en cas de détection d’anomalies. Par exemple, les réseaux neuronaux, des systèmes informatiques inspirés du cerveau humain, apprennent à partir des schémas historiques et identifient les comportements potentiellement perturbateurs, déclenchant des actions correctives prédéfinies, telles que la redistribution des ressources ou le redémarrage des services.

Cette capacité de réponse rapide libère les équipes IT des tâches de gestion courantes, les aidant à se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. L’automatisation contribue ainsi à renforcer la résilience des systèmes IT, à réduire les interruptions et à offrir une expérience utilisateur optimale, éléments clés pour assurer la continuité des activités et protéger la compétitivité de l’entreprise.

Pour que l’AIOps déploie tout son potentiel, il est crucial d’avoir accès à des données fiables et une visibilité globale sur les performances réseau, les comportements des applications et l’activité des utilisateurs. En utilisant des outils capables de collecter et d’enrichir ces informations dès la source, il devient possible de créer des modèles prédictifs précis qui réduisent les fausses alertes et améliorent les mesures préventives.

L’intégration de l’automatisation, au cœur de l’AIOps, permet aux entreprises de réagir rapidement aux incidents et d’optimiser leurs opérations, tout en renforçant la sécurité des systèmes et en réduisant les risques. En automatisant les réponses, elles augmentent la disponibilité de leurs infrastructures et préparent ainsi l’avenir de l’IT avec une solidité accrue. »