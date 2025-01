AI Action Summit : OVHcloud alerte sur le côté obscur de l’IA

janvier 2025 par OVHcloud

OVHcloud est un acteur majeur du cloud dans le monde entier et le leader européen, déclinant ses expertises dans le domaine de l’IA. Pionnier d’un cloud durable depuis plus de 25 ans, opérant plus de 450 000 serveurs dans 43 centres de données sur 4 continents, OVHcloud se positionne en observateur des enjeux liés à l’IA et de son impact environnemental. À quelques jours de l’IA Action Summit de Paris auquel le Groupe s’apprête à prendre part, Grégory Lebourg, directeur des programmes environnementaux chez OVHcloud, partage son éclairage sur les défis de durabilité posés par l’IA et les solutions pour y faire face.

"L’IA est indissociable du cloud, et son développement rapide soulève des questions cruciales en termes d’impact environnemental," déclare Grégory Lebourg. " L’IA est à un tournant critique de son histoire, et le Sommet de Paris pour l’Action sur l’Intelligence Artificielle s’annonce comme un moment décisif pour l’avenir. Les enjeux sont multiples, notamment en termes de consommation énergétique et d’empreinte carbone. Pour y faire face, nous avons développé une approche basée sur un savoir-faire historique. Depuis 25 ans, notre engagement en faveur de l’innovation se concentre sur la durabilité du cloud. Notre modèle industriel intégré, combiné à notre technologie propriétaire de refroidissement à eau, nous permet d’atteindre des ratios de performance environnementale parmi les meilleurs de l’industrie. Nous affichons un PUE (Power Usage Effectiveness) de 1,26 et un WUE (Water Usage Effectiveness) de 0,37 L/kWh, des chiffres qui témoignent de notre engagement en faveur d’une IA durable. Nos clients peuvent, par ailleurs, accéder à leurs émissions de carbone relatives au cloud, de façon transparente et exhaustive, grâce à notre calculatrice carbone unique en son genre.

La France et l’Europe ont un modèle à revendiquer sur l’échiquier mondial de l’IA. Une approche multidimensionnelle est nécessaire à l’échelle de l’industrie. Cela implique non seulement d’optimiser l’infrastructure cloud, mais aussi de repenser la conception des modèles d’IA. L’adoption d’une économie circulaire, axée sur la réutilisation et le reconditionnement des équipements, bénéficie à l’ensemble du secteur. Le développement d’outils de mesure carbone innovants offre aux utilisateurs une vision complète et précise de leur impact environnemental, s’inscrivant dans une démarche proactive de sensibilisation et de transition en faveur de la réduction de leur empreinte. L’avenir de l’IA repose sur une collaboration étroite entre fournisseurs de cloud, développeurs d’IA, utilisateurs finaux et pouvoirs publics pour créer des solutions innovantes et durables. Cette transparence et cette capacité d’innovation collective sont essentielles dans la transition vers une IA durable, alignée avec les grandes thématiques de ce sommet : efficacité énergétique, innovation technologique responsable et collaboration internationale. L’IA n’est pas qu’une question de progrès technologique, mais un enjeu fondamental pour notre avenir collectif qui requiert d’être complètement analysé avant que nous n’avancions davantage. "