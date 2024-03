AGIL’IT gagne en réactivité grâce à Fortinet Secure SD-WAN

mars 2024 par Marc Jacob

L’organisation AGIL’IT a fait le choix de la solution Secure SD-WAN de Fortinet, l’un des leaders mondiaux de la cybersécurité et acteur majeur de la convergence entre réseau et sécurité, afin de réduire les incidents réseau en cas de pic d’utilisation.

AGIL’IT a été créée en 2017 dans le but de proposer un service informatique commun à 7 Cerfrance (acteur référent du conseil et de l’expertise comptable), rayonnant sur toute la région Rhône-Alpes et une partie de la Franche-Comté. Le réseau est aujourd’hui constitué de 73 agences, avec 1 400 utilisateurs. La solution Fortinet Secure SD-WAN a permis d’étendre l’accès sécurisé et la connectivité haute performance aux utilisateurs, indépendamment de leur emplacement géographique.

Une Architecture Hybride

Avec la généralisation du télétravail de ces dernières années, et l’usage de plus en plus fréquent des visioconférences qui en découle, la consommation de data a explosé. « La question de l’augmentation du débit tout en maintenant un haut niveau de sécurité s’est alors posée, » explique Julien Allemand, Responsable Infrastructure et Exploitation chez AGIL’IT.

Lors de sa création, il y a plus de 5 ans, AGIL’IT a opté pour un MPLS (Multi-Protocol Label Switching) pour l’interconnexion. Quand il y avait des pics de saturation, certains collaborateurs des 73 agences de Cerfrance Synergie Sud-Est se plaignaient, par exemple, de ne pas pouvoir recevoir de mails s’ils étaient au téléphone ou en visioconférence.

« Grâce à la solution Fortinet Secure SD-SWAN, nous avons monté une architecture hybride, faisant toujours appel au MPLS, mais avec un boîtier FTTH (Fiber To The Home) en plus dans chaque agence, qui nous a permis de résoudre ces problématiques, » déclare Julien Allemand. « Ainsi, les incidents réseau ont été réduits de plus de 90 %, » ajoute Fraimbault Colin, Expert Réseau et Sécurité chez AGIL’IT, après la mise en place de la solution.

Une Orchestration Centralisée

FortiManager a permis à AGIL’IT de déployer et configurer la solution Secure SD-WAN sur l’ensemble de ses sites. Au quotidien, AGIL’IT s’appuie sur FortiManager pour modifier les profils de sécurité, ajouter de nouvelles règles ou encore changer les politiques existantes, et les distribuer sur tous les sites en quelques clics. « FortiManager nous permet également de surveiller les performances de la solution Secure SD-WAN et donc d’anticiper les incidents. Désormais, les collaborateurs n’ont plus à nous appeler pour les signaler, nous le savons pratiquement avant eux ».

Plus réactives, les équipes d’AGIL’IT sont également plus précises pour identifier la source des problèmes.

Le Secure SD-WAN de Fortinet, ainsi que FortiManager et FortiAnalyzer, offrent une visibilité granulaire du trafic réseau, analysent les données et automatisent la réponse en fonction des résultats.

Outre la confiance dans le fournisseur, la mise en place des solutions et leur prise en main sont très faciles, « sans besoin d’une formation de trois mois pour en maîtriser les bases », souligne Eric Bizet, DSI d’AGIL’IT.

Poursuivre la Sécurisation du Réseau

Après une première phase de « POC » (Proof of Concept), la solution Fortinet Secure SD-WAN a été déployée sur l’ensemble des agences de Cerfrance en seulement 5 mois à l’aide de FortiManager et FortiAnalyzer.

« Aujourd’hui, grâce à Fortinet nous sommes passés d’une quinzaine de tickets d’incident réseau par semaine à un toutes les 2 semaines, et nous constatons une réduction sur les problèmes de latences de 90%, » conclut Julien Allemand.

AGIL’IT prévoit à l’avenir de renforcer encore davantage la sécurité des travailleurs distants avec notamment une approche ZTNA (Zero Trust Network Access) via la solution FortiClient.