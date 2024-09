AFTRAL opte pour la sauvegarde infogérée avec Syage

septembre 2024 par Marc Jacob

AFTRAL est le premier intervenant national sur le marché de la formation initiale et de la formation continue en transport, logistique, sécurité. AFTRAL évolue dans un marché en forte croissance, en accompagnant les entreprises dans l’évolution de leurs équipes et de leurs métiers, en répondant à leur besoin de recrutement et de formation partout en France.

Pour mener à bien ses opérations, AFTRAL s’appuie sur une infrastructure IT de nouvelle génération où circule un fort volume de données. Dans ce contexte, pour se prémunir d’éventuelles indisponibilités de ses données ou défaillance de son SI, un processus de sauvegarde reposant sur une intervention interne était réalisé : copie de disque à disque et archivage sur bande. Ce processus complexe impactait la productivité, représentait une forte charge de manutention en interne et nécessitait d’allouer une équipe à ce projet (maintenance des machines, montées de version, etc.).

Dès lors, la DSI d’AFTRAL a souhaité repenser son mode de gestion de sauvegarde et se tourner vers une approche externalisée. Ayant déjà collaboré avec les équipes de Syage sur des projets infrastructures, la DSI a souhaité confier ce projet stratégique à l’ESN qui dispose d’un réel savoir-faire sur la mise en œuvre de dispositif de sauvegarde externalisé.

Après avoir déménagé l’infrastructure historique reposant sur IBM Spectrum Project au sein d’un datacenter de SFR, une ultime étape a consisté à déplacer à nouveau le dispositif existant au sein du datacenter de Syage où les équipes gèrent en toute autonomie les opérations de sauvegarde : supervision des opérations, réalisation des mises à jour, support, maintenance, etc. AFTRAL peut alors se concentrer sur d’autres projets et sur son métier.

De manière générale, la DSI d’AFTRAL a fortement apprécié l’accompagnement continu de l’équipe de Syage tout au long du projet, leur expertise, leur écoute et leur réactivité. La collaboration avec Syage devrait de nouveau être étendue à un nouveau périmètre toujours dans le domaine de la sauvegarde de données.

Xavier LEGER chez AFTRAL « Syage est un partenaire de longue date qui a su nous accompagner dans l’évolution de notre infrastructure, notamment sur les aspects sauvegarde. Nous apprécions fortement leur capacité à nous proposer des projets, méthodologies et ressources en phase avec nos besoins. »