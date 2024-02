AFCDP : déjà 20 ans avec le même esprit pionnier et d’entraide

février 2024 par MARC JACOB

Paul Oliver Gilbert président de l’AFCDP a ouvert la 20eme édition du Congrès de l’AFCDP, en remarquant que la création de l’AFCDP correspond à celle de Facebook... tout un programme si l’on peut dire. Entre le premier congrès il y a 20 ans où il y avait une quarantaine de DPO et aujourd’hui ou il y a plus de 1.000 participants un long chemin a été parcouru...

Pour Paul-Olivier Gibert, ce qui fait la valeur de l’AFCDP ce sont ses adhérents. Il a fait un bref historique de l’association en traitant du 1er congrès à la prise de contact avec la CNIL dès 2006. Le partenariat s’est renforcé au fil du temps. En 2009 l’AFCDP recensait une centaine de membres. En 2014 elle comptait 195 membres et il note la démocratisation de l’association. En 2019, il y avait plus de 5900 membres. Cette poussée a été due à l’avènement du RGPD. Entre 2020 et 2021 du fait du confinement une version virtuelle est apparue qui perdure à ce jour. En 2024 il y a 6.600 membres. L’AFCDP a créé une cellule psy pour aider les DPO et renforcer ces liens avec la CNIL et l’ANSSI.

Puis des membres fondateurs de l’association ont fait des rappels des moments forts de l’association comme Bruno Rasles, Maître Pascale Gelly et Secrétaire général (réélu) : Philippe SALAUN

Daniele Blanc administrateur de l’AFCDP, nouvelle élue au CA a remercié l’AFCDP pour ses actions et l’avoir accueilli. Pour elle le point fort de l’AFCDP est l’ouverture vers les demandes des membres.

En conclusion, Paul-Olivier Gibert a mis en avant l’esprit pionnier et d’entraîner de l’AFCDP qui font partie de son ADN.