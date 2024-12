Adrien Fatibene nommé Directeur des opérations du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole par intérim.

décembre 2024 par Marc Jacob

EuraTechnologies, hub de startups et d’innovation leader et opérateur du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole, nomme Adrien Fatibene au poste de Directeur des opérations du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole par intérim à compter du 1er février 2025.

Fort de 10 ans d’expérience dans l’innovation - dont la cyber - et l’investissement et après un an et demi en qualité de Responsable du développement, Adrien Fatibene assurera l’intérim à la direction du Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole, à la suite du départ de Florence Puybareau pour la direction générale du Clusif - association pour la sécurité numérique des entreprises et des administrations.