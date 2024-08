Adopter les bonnes pratiques en matière de cyber hygiène pour voyager en toute sécurité

août 2024 par Philippe Nault – System Engineering Director chez Fortinet

« Malheureusement pour les voyageurs, les vacances riment souvent avec regain de cyberattaques. Que l’on soit sur une plage déserte ou dans une mégalopole, les cybercriminels prennent note de toute cette activité et s’organisent en conséquence. Au même titre que l’on fait attention à son passeport lorsqu’on voyage, il est primordial de faire attention à ce qu’on appelle sa ’cyber hygiène’ pour rester en sécurité. » Philippe Nault System Engineering Director de Fortinet, propose quelques conseils pour profiter pleinement de la période estivale.

La cyber hygiène, une routine quotidienne pour un environnement numérique sain

Il est assez rare de partir en vacances sans un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Or ces appareils, en se connectant à différents réseaux, qu’il s’agisse d’un hôtel ou d’un réseau Wi-Fi public, peuvent être infectés par des logiciels malveillants tels que des virus. Une fois l’appareil connecté à nouveau à son propre réseau, il peut être un vecteur de contamination. Ainsi, dans la mesure du possible, il est recommandé de ne pas se connecter sans précaution à un réseau Wi-Fi public, on ne sait pas qui est sur ce réseau ni ce qu’il fait. Si le réseau est mal sécurisé, alors le système de l’appareil peut être scanné par n’importe quelle autre personne sur ce réseau.

Pour résoudre ce problème plusieurs solutions existent. La meilleure option consiste à acheter une carte SIM du pays dans lequel on voyage, afin de créer son propre hotspot, pour être le seul membre du réseau. Une autre solution consiste à acheter un routeur Wi-Fi mobile qui ne sera utilisé que par une seule et unique personne. Si ces deux options ne sont pas possibles, alors on évitera de se connecter à des données ou sites sensibles, comme se connecter à ses comptes bancaires, en étant sur un réseau public.

Également, au cours des dernières années, les QR codes sont devenus très populaires notamment dans les bars et restaurants or cela comporte quelques risques à garder en tête. En général, une fois scannés, ces QR codes renvoient vers un site web depuis l’appareil utilisé, celui-ci peut être compromis et permettre le téléchargement de fichiers malveillants.

Pour prévenir ces risques, voici quelques règles à suivre :

Patcher les systèmes et utiliser les dernières versions des applications et logiciels sur les appareils (smartphones et ordinateurs), que l’on soit en voyage ou non.

Ne pas installer sur ses appareils des éléments dont on ne connait pas la légitimité.

Vérifier avec qui on partage ses appareils. Des personnes inconnues de doivent pas pouvoir utiliser l’ordinateur portable ou le smartphone d’autrui, ni connecter quoique ce soit dessus.

S’assurer que l’appareil est toujours verrouillé et qu’il dispose d’un mot de passe complexe.

Les données contenues dans les ordinateurs portables devraient toujours être cryptées en cas de perte, de vol ou d’intrusion.

Faire attention aux sites web sur lesquels on navigue. Les cybercriminels usurpent régulièrement des sites d’achat, il est donc essentiel de faire un travail de recherche pour déterminer si le site est légitime avant de payer.

Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas : bien qu’il soit possible de trouver des offres exceptionnelles pour des biens et des services en ligne, la combinaison de prix anormalement bas et d’une grande disponibilité est très souvent signe d’une arnaque.