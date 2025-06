ADNEXUS entre au capital de Dastra

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

ADNEXUS, fonds d’investissement du Groupe ADSN, dédié aux technologies de confiance numérique, annonce son entrée au capital de Dastra, éditeur de référence dans la gouvernance des données et dans la gestion de la conformité réglementaire pour les organisations. Menée conjointement avec C4 Ventures, la levée de fonds record de 4,3 millions d’euros est la plus importante jamais réalisée en France par une plateforme SaaS RGPD. Elle permettra d’accompagner Dastra dans sa croissance européenne et son développement technologique.

En Europe, le RGPD, renforcé entre autres par l’AI Act, impose aux organisations des obligations croissantes de transparence, de fiabilité et d’éthique, en particulier pour les systèmes traitant des données sensibles. Cette complexité réglementaire pousse les entreprises à rechercher des solutions robustes et évolutives pour piloter leur conformité.

Dastra s’inscrit pleinement dans cette évolution des exigences réglementaires en proposant une solution SaaS web dédiée aux délégués à la protection des données (DPO) et aux professionnels de la conformité. Sur un marché où de nombreux DPO s’appuient encore sur de simples fichiers Excel, sa plateforme permet de cartographier, automatiser et documenter l’ensemble des processus liés à la protection des données personnelles, tout en intégrant désormais les enjeux spécifiques à l’usage de l’intelligence artificielle. Bien au-delà de la tenue du registre des traitements ou de la réalisation des analyses d’impact, Dastra offre un environnement intuitif et performant pour anticiper les risques, faciliter les audits et renforcer l’intégration de l’éthique dans la gouvernance des données.

Le partenariat entre ADNEXUS et Dastra repose sur une complémentarité d’expertise et une vision commune. ADNEXUS bénéficie en effet de l’expertise d’ADNOV, entité du Groupe ADSN, reconnue comme l’un des plus grands DPO externalisé en France avec 6 000 clients dans la gestion opérationnelle de leur conformité.

À travers cette nouvelle opération, ADNEXUS poursuit sa stratégie d’investissement dans les startups qui contribuent au développement de la confiance numérique. Grâce à une sélection rigoureuse et un accompagnement opérationnel de premier plan, ADNEXUS propulse les startups soutenues vers les marchés à fort potentiel des professions réglementées.

Grâce à cette levée de fonds, Dastra prévoit d’accélérer le développement technologique de sa plateforme, notamment avec le lancement d’un agent IA capable d’exécuter de manière autonome des tâches métiers complexes (analyse de risques, définition de plans d’action, pilotage proactif des démarches de conformité etc.), et de consolider sa présence sur le marché européen.