ADM21 lance BX-T3000 Contec

septembre 2024 par Marc Jacob

Le PC box BX-T3000 Trellix de Contec, conçu spécifiquement pour les applications industrielles, est doté de Windows 10 IoT Enterprise et de Trellix Application Control, une solution logicielle de sécurité des terminaux basée sur une liste blanche, garantissant une protection contre les cybermenaces. Idéal pour les équipements industriels et les environnements de fabrication, le BX-T3000 garantit des opérations transparentes et sécurisées, répondant à des besoins de sécurité complexes. Cette solution innovante peut améliorer la sécurité des systèmes.

Il est possible de libérer tout le potentiel des applications industrielles avec le logiciel Clock Performance de Contec, un logiciel révolutionnaire pour Windows. Il mesure le taux d’échantillonnage maximal et la fréquence maximale en temps réel et prend en compte les indicateurs de performance clés pour prendre des décisions éclairées. Conçu pour les ingénieurs, cet outil garantit des opérations précises et fiables, aidant l’utilisateur à atteindre une efficacité inégalée.

La vitesse n’est pas le seul facteur à prendre en compte lors du choix des systèmes d’acquisition de données sur PC. Ils sont également capables d’exécuter n’importe quel système d’exploitation, de traiter et de stocker de grandes quantités de données et de fournir des performances évolutives.