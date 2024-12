ADM21 et NETIO lancent le PowerPDU 8KF

décembre 2024 par Marc Jacob

Le PowerPDU 8KF est une unité de distribution de puissance dotée de 8 sorties mesurables individuellement (8x CEE 7/4 (Schuko)) connectées à un réseau LAN. Chaque sortie peut être activée/désactivée et mesurée individuellement via LAN à partir de l’interface Web, du service en ligne NETIO Cloud ou de l’application mobile NETIO Mobile 2.

Commande à distance

Activez/désactivez/éteignez chaque sortie individuellement via l’interface Web de l’appareil, NETIO Cloud, NETIO Mobile 2 (iOS et Android) ou via un commutateur mécanique externe connecté à l’entrée numérique (DI).

Mesure de puissance

PowerPDU 8KF mesure avec une précision supérieure à 1 % sur toute la plage de températures de fonctionnement.

• 8x Courant [A]

• 8x Charge [W]

• 8x Énergie [Wh] – compteur réinitialisable par l’utilisateur

• 8x Énergie en sortie [Wh]

• 8x Énergie en entrée [Wh]

• 8x TPF (True Power Factor)

• 8x Énergie inverse [Wh]

• 8x Décalage de phase [-180...180°]

• Tension [V]

• Fréquence du réseau [Hz]

DI (entrée numérique)

La DI (entrée numérique) est un bornier vert permettant de connecter un interrupteur mécanique externe (contact sec). La mise sous/hors tension sera indiquée sur l’interface Web de l’appareil.

Programmateur

La fonction minuterie permet d’activer ou de désactiver individuellement chaque sortie à des heures et des jours de la semaine précis. Les horaires de commutation sont facilement configurables dans une interface graphique.

Power & PING WatchDog

PowerPDU 8KF est équipé de WatchDog PING (IP WatchDog) et de WatchDog Power consumption (PAB).

• WatchDog Ping surveille en permanence si un processus donné ou une partie d’un système fonctionne comme il se doit. Dans le cas contraire, WatchDog redémarre le processus. Peut être utilisé pour les 8 sorties.

• WatchDog Power est un système autonome basé sur la « condition » et l’« action » (PAB - Power Analysis Block & Rules). Il surveille en permanence le courant (énergie) de l’appareil surveillé alimenté par n’importe quelle sortie de puissance mesurée de l’appareil PDU NETIO.