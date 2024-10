ADM21 et Moxa proposent de nombreuses solutions de réseau industriel cybersécurisées

octobre 2024 par Marc Jacob

La cybersécurité est une priorité à l’échelle européenne et la protection des réseaux OT est essentielle pour garantir la tranquillité d’esprit. Moxa a plus de 35 ans d’expérience sur le marché OT et, à ce titre, comprend les défis uniques auxquels les clients sont confrontés pour protéger leurs environnements OT. Avec l’augmentation des cyberattaques ciblant l’industrie manufacturière et les vulnérabilités des réseaux OT insuffisamment protégés, la sécurisation des systèmes n’a jamais été aussi cruciale. Les réseaux non sécurisés ou mal sécurisés présentent des risques importants, compromettant potentiellement les systèmes convergés et rendant les communications inter-réseaux vulnérables. En tant que l’une des rares autorités de numérotation CVE (CNA) à disposer d’une vaste expérience en OT, Moxa fournit des solutions de réseau sécurisées conçues pour protéger les réseaux industriels contre les cybermenaces et les erreurs humaines. Les solutions Moxa distribuées par ADM21 garantissent la disponibilité et la fiabilité des opérations industrielles, facilitant ainsi la défense contre les cybermenaces et maximisant la disponibilité du système.

Des chiffres liés à la sécurité inquiétants et en constante évolution

Selon un rapport* regroupant les perceptions de 1 200 professionnels de la sécurité informatique consultés dans 17 pays et 19 secteurs différents en 2022, les principales conclusions à la fin de cette année étaient inquiétantes :

• 85 % des organisations ont subi une cyberattaque réussie l’année passée

• 63 % des victimes de ransomware ont payé des rançons l’année dernière, un record ! Ce qui encourage les cybercriminels à intensifier leurs attaques

• 64 % des organisations ont adopté la sécurité des API

• 84 % des organisations connaissent une pénurie de personnel de sécurité informatique qualifié ; les administrateurs, analystes et architectes de sécurité informatique sont les plus rares

• Le budget de sécurité informatique typique des entreprises a augmenté de près de 5 % cette année

• 41 % des applications et services de sécurité sont fournis via le cloud

* Cyberthreat Defense Report 2022, CYBEREDGE GROUP.

Quelle solution pour mon entreprise ?

La cybersécurité est une priorité pour les industries européennes, y compris les environnements OT. Des sujets complexes comme NIS2 et CRA peuvent être difficiles, mais Moxa propose son soutien. Pour aider ses clients, Moxa offre la possibilité de gagner une formation gratuite en cybersécurité, partageant l’expertise de plus de 35 ans de protection des réseaux OT. Il est également possible de gagner une licence MXview One à vie, pour une mise en conformité face aux exigences techniques de NIS2.

Quelles sont les tendances européennes en matière de cybersécurité dans les réseaux OT ?

• Comprendre comment se conformer à la norme NIS2 : la directive 2 sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS2) affectera de nombreux secteurs, notamment les services essentiels, les fournisseurs de services numériques, l’administration publique et de nombreuses PME. Rien qu’en Allemagne, cela concerne environ 29 000 entreprises selon le Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Le plus grand défi pour les entreprises est de déterminer comment se conformer. Moxa aide les entreprises à s’adapter, notamment avec une licence gratuite pour MXview One.

• Loi européenne sur la cyber-résilience : le Cyber Resilience Act (CRA) est une loi proposée par l’Union européenne pour renforcer la cybersécurité de tous les produits connectés numériquement. Cela signifie que les fabricants doivent veiller à prendre en compte la cybersécurité à toutes les étapes du cycle de vie du produit et à être transparents sur les risques ou les violations. Les entreprises auront des délais de mise en œuvre en 2025 et 2027, ce qui signifie qu’il est temps de garantir la conformité dès maintenant.

• Mise en réseau sécurisée et évolutive avec la norme IEC 62443 : il existe de nombreuses stratégies pour aborder la cybersécurité des réseaux OT. Moxa s’engage à respecter des normes industrielles réputées telles que la norme IEC 62443. Ce cadre vise à améliorer la cybersécurité des systèmes d’automatisation et de contrôle industriels. Moxa continue à certifier son portefeuille de produits, ce qui démontre son engagement en matière de cybersécurité et garantit à ses clients qu’ils peuvent être cyber-résilients et prêts à relever les futurs défis des réseaux OT.