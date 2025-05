ADM21 et Moxa gèrent davantage d’adresses IP en toute sécurité et avec moins d’efforts

mai 2025

Avec l’essor de l’IIoT et de l’Industrie 4.0, les systèmes de production évoluent vers un avenir où tous les appareils sont connectés de manière transparente. Les données de tous les processus de production doivent être disponibles en temps réel. Cela signifie que tous ces systèmes doivent être connectés à un système de gestion centralisé. Cependant, l’intégration de nouveaux équipements réseau à l’infrastructure existante représente un défi majeur. La configuration IP est complexe et sujette aux erreurs, et les vulnérabilités de sécurité sont toujours une préoccupation.