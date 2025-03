ADISTA S’ALLIE À CATO NETWORKS

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

adista, opérateur de services hébergés leader sur le marché des PME et ETI, et Cato Networks, pionnier et leader mondial du SASE - Secure Access Service Edge, annoncent un partenariat stratégique majeur. Cette alliance, première mondiale dans son approche, vise à rendre accessible aux organisations françaises une solution SASE souveraine, performante et éco-responsable.

Un partenariat inédit au service du tissu économique français

adista et Cato Networks lancent une offre inédite de SASE managé à destination des organisations publiques et privées pour les aider à transformer leur architecture réseau et renforcer leur cybersécurité très facilement. Cato Networks offre la première plateforme SASE au monde via un service cloud global qui dote toutes les ressources de l’entreprise de fonctions de connectivité et de sécurité avancée.

Dans le cadre de ce partenariat, Cato Networks a déployé des PoP, point of presence, privés dans les datacenters d’adista, tous localisés en France, garantissant la souveraineté des données traitées et protégées. De plus, cette intégration unique dans le cloud privé d’adista garantit une connexion facilitée à l’ensemble des services managés proposés par adista tout en réduisant la latence, pour une meilleure résilience et performance des activités numériques des clients. Les entreprises bénéficient ainsi d’une expérience utilisateur inégalée et d’une adaptabilité maximale, tout en libérant les équipes IT des tâches MCO et MCS.

L’offre SASE d’adista donne notamment accès à une console de management centralisée et convergente de gestion du SD-WAN, à une passerelle web sécurisée, à un Firewall de Nouvelle Génération, à des accès Zero Trust pour les nomades, ou encore à un broker sécurisé d’accès au cloud. Outre cette liste non exhaustive de fonctionnalités de sécurité avancées, cette offre SASE répond également à nos engagements en matière de numérique vertueux. Le matériel déployé chez les clients se limite ainsi à un boîtier unique sans obsolescence.

Une offre accessible à toutes les entreprises

Cette solution s’adresse aussi bien aux PME qu’aux ETI et grands comptes, avec une tarification adaptée et un accompagnement sur-mesure. Les deux partenaires se sont attachés à proposer une offre attractive offrant la possibilité entre autres avantages de dépasser ponctuellement le volume de données sécurisées sans surcoût. Les équipes d’adista, certifiées SASE, sont ainsi mobilisées pour accompagner les entreprises, avec le soutien de Cato Networks, dans leur transformation numérique sécurisée afin d’assurer un déploiement efficace et simplifié pour les utilisateurs finaux.

“Grâce à la solution SASE proposée par adista et Cato Networks, nous franchissons une étape décisive dans la sécurisation des connexions de notre réseau de plus de 1000 magasins dans le monde. Elle nous permet de simplifier nos déploiements, d’améliorer nos usages quotidiens et de renforcer notre cybersécurité de manière significative”, explique Grégory ALLET, Directeur des Opérations d’ID KIDS, entreprise de marques spécialisées pour enfants (Okaïdi, Oxybul et Jacadi).

“Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Cato Networks. Il combine le meilleur de la technologie de Cato Networks au savoir-faire d’adista, qui a fait de la proximité avec ses clients l’un de ses principaux atouts” complète Jean-Félix CHEVASSU, directeur cybersécurité chez adista, marque du groupe inherent. “Nous apportons ainsi à nos clients une solution simple et innovante pour les accompagner dans le déploiement d’un système d’information sécurisé face aux nouvelles menaces. Notre offre de SOC managé vient compléter l’offre de SASE by adista afin de détecter et remédier les éventuelles cyberattaques pour renforcer la résilience des organisations face aux cybermenaces”.

“Ce partenariat marque une nouvelle étape importante de notre développement en France. Créateur du SASE, reconnu comme Leader sur le SASE unifié dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner, Cato Networks va tirer parti de l’expertise et de la présence d’adista partout sur le territoire pour proposer conjointement une solution SASE aux entreprises. C’est une révolution sur le marché français” déclare Paolo MAESTRIPIERI, directeur Services Provider Europe du Sud de Cato Networks.

“La signature du partenariat entre adista et Cato Networks est une étape majeure de l’évolution en France de notre écosystème. Les synergies technologiques et stratégiques entre adista et Cato Networks vont permettre de proposer aux clients une offre complète, intégralement managée par adista. Cette offre sera la première solution SASE managée proposée par un opérateur offrant des services d’intégration et de Managed services en France pour Cato Networks” déclare Christophe Lopez-Castel, directeur des ventes Partenaires Europe du Sud chez Cato Networks.