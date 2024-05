adista obtient le statut Nutanix Cloud Champion

mai 2024 par Marc Jacob

adista s’appuie sur les solutions Nutanix, leader du cloud hybride et du multicloud, pour offrir à ses clients agilité, résilience et performances écologiques. En utilisant notamment l’hyperviseur AHV de Nutanix, une plateforme de virtualisation conçue spécialement pour le cloud hybride, adista déploie une approche hyperconvergée qui réduit non seulement le nombre de serveurs et la consommation associée, mais qui apporte également de nouvelles fonctionnalités à ses clients (optimisation de la sécurité, nouvelles méthodes de développement de code, gestion du stockage et des fichiers, autoscaling).

Au-delà de la mise en œuvre technique, adista accompagne également la montée en compétences des équipes de ses clients et assure la co-gestion ou la gestion complète en continu de l’infrastructure IT.