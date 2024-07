Adaptive Shield nomme Albert Anconina au poste de directeur régional

juillet 2024 par Marc Jacob

Adaptive Shield annonce son expansion en France avec la nomination d’Albert Anconina au poste de directeur régional. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la demande croissante d’améliorer la posture en sécurité SaaS sur le marché français de la cybersécurité, où les entreprises investissent de plus en plus dans des applications SaaS critiques comme Salesforce, Microsoft 365, Google Workspace, GitHub, ServiceNow, Zoom, Slack et d’autres. La nomination de M. Anconina va permettre de renforcer le soutien local aux clients existants, et de collaborer avec des partenaires régionaux tels que I-TRACING, Wakers, Metsys, DBM Partners ou encore Sia Partners.

La France a récemment été la cible de cyberattaques très médiatisées. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a appelé les organisations françaises à mieux appliquer les recommandations essentielles, en développant notamment leurs capacités de prévention et de détection. Dans son rapport Cyber Threat Overview for 2023, l’ANSSI note que les attaquants exploitent les faiblesses techniques et humaines, comme les erreurs de configuration, les mauvaises pratiques d’administration, la mauvaise gestion des droits d’accès, et l’absence de mesures de durcissement, entre autres.

Adaptive Shield offre une plateforme de gestion de la sécurité SaaS complète pour les équipes de sécurité. Cette solution comprend un SSPM (SaaS Security Posture Management) pour gérer la posture de sécurité, ainsi qu’une solution ITDR (Identity Threat Detection and Response) pour détecter et répondre aux menaces liées aux identités. La plateforme assure une surveillance continue à plusieurs niveaux : détection et prévention des mauvaises configurations, visibilité sur les applications tierces interconnectées et leurs permissions associées, gestion des identités et des accès, configurations GenAI, et plus récemment, détection en temps réel des menaces liées aux comportements des utilisateurs.

Albert Anconina, titulaire d’un master de la Paris School of Business et de la Singapore Management University possède des années d’expérience dans le secteur de la cybersécurité, ayant notamment travaillé pour le CSPM Dome9 (rachetée par Check Point), Hysolate (une société de Team8) ou encore Cyberint.