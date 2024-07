Acronis True Image est lancé

juillet 2024 par Marc Jacob

Lancé en 2003, Acronis True Image est un produit de référence qui protège les utilisateurs depuis des décennies. La décision de rétablir son nom d’origine est un hommage à l’histoire de l’entreprise et à la confiance que les clients ont accordée au produit au fil des ans.

Acronis True Image est plébiscitée par les utilisateurs particuliers. Elle offre une cybersécurité inégalée et une solution de sauvegarde conçue pour protéger votre vie numérique. Cette dernière version inclut des améliorations destinées à optimiser la sécurité et les performances. Les utilisateurs bénéficient d’une cyberprotection intégrée, avec des fonctionnalités antimalware et antiransomware, ainsi que d’une sauvegarde fiable, rapide et sécurisée. C’est le seul outil complet de protection des données personnelles, familiales et des petits bureaux. Il est très simple d’utilisation grâce à son interface intuitive et moderne, ses fonctionnalités de cybersécurité, ainsi que la sauvegarde et la restauration en un seul clic.

Les clients peuvent protéger jusqu’à cinq ordinateurs sous Windows ou macOS avec un seul abonnement, en plus d’un nombre illimité de terminaux mobiles et de tablettes. Acronis True Image stocke et protège plus de 42 000 téraoctets de données utilisateur dans le cloud, et des milliers de téraoctets supplémentaires sur des supports locaux.

Plus de 5,5 millions d’utilisateurs dans le monde entier font confiance à Acronis True Image pour protéger leurs données les plus sensibles. Chaque mois, Acronis bloque des incidents de malware qui touchent plus de 20 % des utilisateurs titulaires d’un abonnement activé. Rien qu’au cours du premier semestre 2024, Acronis True Image a bloqué environ 12 000 attaques de ransomware.

Les fonctionnalités supplémentaires d’Acronis True Image incluent le clonage de disque et la gestion à distance. Les fonctionnalités de protection des identités et de cyberassurance sont disponibles pour les clients américains qui acquièrent des licences pour les versions Advanced et Premium de la solution. Dans cette dernière mise à jour, les fonctionnalités de sécurité ont été renforcées pour offrir une protection en temps réel, une protection contre le minage illicite de cryptomonnaies, des évaluations des vulnérabilités et des analyses antivirus, le tout pris en charge par la technologie de sécurité Acronis.