Acronis intègre des technologies de sécurité avancée et EDR

janvier 2024 par Marc Jacob

Acronis annonce une avancée avec l’intégration native de ses solutions Advanced Security et Endpoint Detection and Response (EDR). Pour répondre à la demande croissante, Acronis rend des capacités EDR critiques accessibles à ses utilisateurs, sans coût supplémentaire. Dans le contexte d’augmentation rapide des cyberattaques basées sur l’IA, les partenaires pourront compter sur ces capacités de cybersécurité combinées pour consolider et adapter leur stratégie de défense de façon efficace et rentable.

Confrontés aux changements rapides du paysage de la cybersécurité , les MSP ne peuvent plus négliger l’EDR face à l’assaut quotidien de cybermenaces toujours plus sophistiquées. Jusqu’ici les MSP regrettaient de devoir utiliser plusieurs outils de sécurité, avec les risques induits de surcharge administrative, d’erreurs humaines et de plus grande vulnérabilité de l’environnement. Acronis leur répond en intégrant les fonctionnalités EDR de détection et de réponse des terminaux aux solutions de gestion des terminaux, de sauvegarde et de restauration.

Zoom sur les caractéristiques et avantages de la solution intégrée Advanced Security + EDR d’Acronis pour les MSP :

· Solution de sécurité complète : les MSP peuvent facilement lancer et mettre en œuvre un cadre de sécurité complet avec capacité de restauration rapide en cas d’attaque réussie. L’approche intégrée permet de rationaliser les mesures de sécurité pour contrer les menaces modernes.

· Conformité et protection : la solution permet aux MSP de se protéger contre les menaces modernes et de se conformer aisément aux exigences de cyberassurance. Avec les technologies intégrées d’Acronis, les partenaires renforcent leur posture de sécurité conformément aux normes les plus élevées de protection et de conformité.

· Efficacité accrue : en se dotant d’une seule plate-forme de sécurité, les MSP réduisent leurs charges administratives et gagnent en efficacité. L’approche rationalisée simplifie la gestion, avec moins de risques d’erreurs et une meilleure efficacité opérationnelle à la clé.

Les cybercriminels se saisissent des progrès de l’intelligence artificielle (AI) pour accroître la sophistication, le volume et la vitesse des attaques. Cette intensification des attaques crée une menace plus grande pour les MSP et leurs clients, d’où le besoin d’un cadre de sécurité plus complet et simplifié. Acronis répond à ces défis, en se tenant à l’écoute des nouveaux besoins de ses partenaires pour guider ses innovations en matière de cyberprotection. Son approche visionnaire de l’espace de sécurité de demain se résume en une solution tout-en-un.

Acronis recommande aux MSP de sécuriser absolument tous les terminaux. Les MSP ont tendance à ne protéger que les terminaux critiques, or n’importe quel terminal peut servir de point d’entrée sur le réseau. La sécurité doit être étendue à tous les terminaux pour que la solution de cyberprotection donne entière satisfaction. Par sa solution intégrée Advanced Security + EDR, Acronis réaffirme son engagement à dominer le secteur de la sécurité avec des solutions qui répondent parfaitement à l’ensemble de ces nouveaux défis.