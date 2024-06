Acronis étend son offre de sécurité au-delà de la protection des terminaux avec une nouvelle solution XDR aux capacités de détection et de réponse étendues

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Acronis annonce la disponibilité de sa toute dernière solution de sécurité, Acronis XDR. Facile à déployer, à gérer et à maintenir, Acronis XDR va au-delà de l’offre EDR actuelle de détection et de réponse aux incidents sur les terminaux pour fournir une solution de cybersécurité complète, ultra efficace et nativement intégrée, avec protection des données, gestion des terminaux et restauration automatisée, spécialement conçue pour les fournisseurs de services managés (MSP).

Du fait du recours des cybercriminels à l’intelligence artificielle et de l’extension des surfaces d’attaque, les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, ce qui rend les entreprises plus vulnérables aux violations de données et aux malwares. Pour protéger leurs clients, les MSP qui proposent des services de sécurité doivent généralement faire coexister plusieurs outils offrant une protection insuffisante et incomplète et qui s’avèrent le plus souvent complexes, coûteux et fastidieux à déployer et à maintenir. En réponse à ces défis, la solution Acronis XDR offre une protection complète à un prix abordable, sans coûts cachés ni complexité superflue.

Voici les principaux avantages et fonctionnalités d’Acronis XDR :

– Intégration native de la cybersécurité, de la protection des données et de la gestion des terminaux. La solution protège les surfaces d’attaque vulnérables pour garantir une continuité des activités inégalée.

– Grande efficacité et facilité de lancement, de gestion, de montée en charge et d’exécution de services de sécurité. La solution inclut également l’analyse des incidents basée sur l’intelligence artificielle et l’intervention en un clic pour une investigation et une réponse rapides.

– Conçue pour les MSP, avec un agent et une console uniques pour tous les services, et une plate-forme personnalisable pour l’intégration d’outils supplémentaires dans une pile technologique unifiée.

Plus tôt cette année, la société a commercialisé Acronis MDR powered by Novacoast, un service de sécurité avancée des terminaux simple et efficace, conçu pour les MSP, avec l’intégration native de la protection des données pour une résilience inégalée des activités des entreprises cliientes. Le service Acronis MDR s’utilise avec la solution Acronis EDR pour la plate-forme de protection des terminaux (EPP) afin d’assurer la protection passive des terminaux. Acronis MDR vient renforcer les capacités de sécurité des MSP sans nécessiter de compétences de sécurité particulières ni d’investissements supplémentaires.

La disponibilité d’Acronis MDR et XDR fait suite à une série d’offres et de solutions de sécurité annoncées par Acronis depuis la sortie de son offre EDR en mai 2023. Les solutions de sécurité Acronis s’appuient sur des innovations basées sur l’intelligence artificielle et des intégrations natives, qui réduisent la complexité et garantissent une sécurité complète, le plus simplement et le plus efficacement possible. Le portefeuille de solutions de sécurité complet d’Acronis permet aux MSP de proposer une stratégie de cybersécurité complète à leurs clients et de développer facilement leur activité.