Accord conclu entre Atos et Unisys visant à résoudre le procès intenté par Unisys contre Atos et deux de ses employés

décembre 2024 par Marc Jacob

Atos a conclu avec Unisys un accord visant à résoudre le procès intenté par Unisys contre Atos et deux employés d’Atos devant le tribunal fédéral du district Est de Pennsylvanie.

Les termes de l’accord sont confidentiels. L’accord n’aura qu’un impact limité sur la dette nette et le levier d’endettement d’Atos pour ce qui concerne ses projections pour le quatrième trimestre 2024 et pour l’année 2025.

Il est rappelé qu’Atos avait engagé deux anciens employés de Unisys Inc. et cette dernière a déposé une première plainte ainsi qu’une ordonnance restrictive temporaire (TRO) contre eux, alléguant qu’ils avaient détourné des documents confidentiels de Unisys. Par la suite, Unisys a élargi le litige à deux autres employés. Le 12 avril 2023, la TRO a été accordée en ce qui concerne la divulgation d’informations confidentielles, propriétaires ou secrètes de Unisys et la sollicitation d’autres employés pour quitter leur emploi chez Unisys.