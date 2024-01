ACCESSECURITY 2024 : Une 3ème édition qui adopte un nouveau format

janvier 2024 par Marc Jacob

Salon professionnel dédié à la Cybersécurité et à la Sûreté, ACCESSECURITY retrouvera le Parc Chanot les 6 & 7 MARS 2024. Poursuivant son objectif de se positionner comme la vitrine des grandes tendances et innovations de ces 2 secteurs, ACCESSECURITY favorise le lien et l’échange. Il réunit chaque année une centaine d’exposants et de marques, des intervenants de renom et des visiteurs professionnels qualifiés.