Accès privilégiés et cyberattaques : un enjeu crucial pour les hôpitaux

novembre 2024 par Matthieu Trivier, Directeur avant-vente EMEA, Semperis

Les premières indications suggèrent que cette attaque a entraîné une compromission de données sensibles et permis aux hackers d’accéder à des systèmes critiques. Ce type de violation met en évidence la nécessité d’une gestion rigoureuse des comptes disposant de privilèges élevés. Ces accès privilégiés, s’ils ne sont pas correctement protégés, deviennent des leviers dangereux pour les cybercriminels, leur permettant d’atteindre rapidement les ressources les plus sensibles et de compromettre la sécurité globale des organisations.

Ce type d’attaque contre des infrastructures critiques comme les hôpitaux montre une réelle indifférence aux enjeux humains. Les groupes de ransomwares cherchent délibérément à semer la panique en chiffrant les réseaux et en neutralisant les équipements médicaux, notamment dans les services d’urgence et les blocs opératoires. Quand ces équipements deviennent inopérants, les hôpitaux se retrouvent souvent contraints de céder au chantage pour rétablir leur fonctionnement.

D’après l’expertise de Semperis en réponse aux incidents, les établissements de santé doivent impérativement renforcer leurs défenses. La première étape consiste à identifier leurs systèmes critiques, en particulier leurs systèmes d’identité, comme Microsoft Active Directory, qui est la cible de neuf attaques sur dix. L’adoption d’une posture de “brèche présumée” devient essentielle : dès qu’une faille ou un logiciel malveillant est détecté, il convient de présumer l’existence d’autres vulnérabilités. Il devient alors crucial de recenser les actifs stratégiques, de déployer des mesures préventives robustes et de mettre en place un plan de sauvegarde et de récupération solide. Si les hackers parviennent à verrouiller le système d’identité et ses sauvegardes, c’est l’intégralité du réseau qui risque d’être compromise, avec des répercussions directes sur la prise en charge des patients.