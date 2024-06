ABB nomme de nouveaux présidents de Business Areas

juin 2024 par Marc Jacob

ABB annonce la nomination de Giampiero Frisio en tant que nouveau Président de la Business Area Electrification et de Brandon Spencer à la présidence de la Business Area Motion. Tous deux prendront leurs nouvelles fonctions et rejoindront le comité exécutif d’ABB le 1er août 2024.

Giampiero Frisio, Président de la division Smart Power (Business Area Electrification) depuis 2018, succédera à Morten Wierod qui, comme annoncé précédemment, deviendra le nouveau Président Directeur Général d’ABB à compter du 1er août 2024. Giampiero a rejoint ABB en 1995 et a occupé de nombreux postes de management dans diverses fonctions allant de l’exploitation au marketing et la vente. De janvier 2011 à novembre 2018, il prend le poste de Directeur Général de la Business Unit Protection and Connection, au sein de la division Electrification Products. De nationalité italienne, Giampiero est titulaire d’un master en génie électrique de l’Université de Pavie en Italie.

Brandon Spencer, Président de la division Energy Industries (Business Area Process Automation) depuis 2020, succède à Tarak Mehta qui, comme annoncé précédemment, quitte ABB pour devenir Directeur Général de Timken Group après plus de 25 ans chez ABB. Brandon rejoint ABB en 2006 et travaille dans divers postes de direction axés sur le secteur de l’énergie. Entre 2018 et 2020, il a été Directeur Général monde d’ABB Process Industries. Avant de rejoindre ABB, Brandon a occupé divers postes chez Siemens Power Generation. Il est titulaire d’une licence en économie et d’un master en administration des affaires de la Crummer School of Business du Rollins College de Winter Park, en Floride. Brandon est de nationalité américaine.

À compter du 1er août 2024, le comité exécutif d’ABB sera composé de : Morten Wierod (Président-Directeur Général), Timo Ihamuotila (Directeur Financier), Carolina Granat (Directrice des Ressources humaines), Karin Lepasoon (Directrice de la Communication et de la Durabilité), Giampiero Frisio (Président, Electrification), Peter Terwiesch (Président, Process Automation), Brandon Spencer (Président, Motion) et Sami Atiya (Président, Robotics & Discrete Automation). De plus, Mathias Gaertner rejoindra le comité exécutif le 1er octobre 2024 en tant que Directeur Juridique et Secrétaire Général.