ABB lance UniSec Air

novembre 2024 par Marc Jacob

ABB présente UniSec Air, un tableau modulaire isolé dans l’air sans hexafluorure de soufre (SF6), conçu pour la distribution secondaire HTA jusqu’à 24 kV. UniSec Air offre une solution polyvalente pour de nombreuses applications industrielles. Son large portefeuille d’unités fonctionnelles et ses caractéristiques techniques avancées le rendent adapté aux secteurs tels que les solutions d’énergie renouvelable, les postes de distribution et de transformation, les DataCenters ou encore dans les infrastructures critiques. Grâce à sa conception innovante, ce tableau s’intègre harmonieusement dans des systèmes variés, des petits générateurs aux réseaux intelligents.

Doté d’un interrupteur à coupure sous vide, UniSec Air se distingue par son pouvoir de coupure remarquable tout en affichant un potentiel de réchauffement global (PRG) de zéro. Le tableau comprend également un disjoncteur à vide conforme aux normes strictes de la réglementation européenne sur les gaz fluorés (EU) 2024/573. Cela assure ainsi la sécurité des installations mais aussi le respect des exigences environnementales les plus récentes.

Flexibilité et modularité

UniSec Air se distingue par sa conception modulaire et flexible, qui optimise l’accès aux connexions de câbles moyenne tension et simplifie l’installation, l’utilisation et la maintenance. Il propose un large éventail d’unités fonctionnelles, incluant un interrupteur-sectionneur (LBS), un sectionneur, des disjoncteurs, des transformateurs de mesure, ainsi que des capteurs de courant et de tension. Grâce à sa rétrocompatibilité avec le modèle UniSec et à son encombrement identique, ce tableau s’intègre facilement aux systèmes existants, facilitant ainsi l’extension et la modernisation des installations.

Sécurité et fiabilité

La sécurité est au cœur de la conception de UniSec Air. Classé pour l’arc interne, il offre diverses options d’échappement de gaz pour une protection renforcée. Avec ses configurations de continuité de service LSC2B/LSC2A/LSC2, UniSec Air minimise les interruptions et garantit ainsi une fiabilité opérationnelle maximale. Sa conception interne, résistante aux arcs électriques et ses nombreux dispositifs de verrouillage assurent une sécurité optimale pour l’opérateur. Grâce à ses solutions d’appareillage de commutation préconfigurées, UniSec Air se distingue par sa fiabilité et son efficacité, faisant de la sécurité une priorité pour les utilisateurs.

Solutions automatisées et de diagnostic

Équipé d’une large gamme de fonctions de surveillance et de diagnostic, UniSec Air offre une visibilité en temps réel sur l’état opérationnel de l’appareillage. Ce système de suivi avancé optimise le fonctionnement des équipements et réduit les coûts de maintenance grâce à une détection proactive des anomalies. Pour répondre aux besoins variés des applications, ce tableau modulaire intègre des solutions de contrôle et de protection robustes grâce aux relais Relion®. Compatibles avec le protocole de communication IEC 61850, ces relais offrent une connectivité et une adaptabilité accrues, permettant une intégration fluide dans des systèmes de gestion complexes.

Pour accroître encore l’efficacité et simplifier l’installation, UniSec Air peut être équipé de capteurs de courant et de tension qui remplacent les transformateurs traditionnels. Ces capteurs modernes mesurent avec précision les paramètres électriques, augmentant ainsi la fiabilité et les performances globales du système.