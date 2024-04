ABB lance un nouveau configurateur de sous-répartition des salles de serveurs des DataCenters

avril 2024 par Marc Jacob

ABB lance un nouveau configurateur de sous-répartition des salles de serveurs des DataCenters. Le configurateur garantit la conception ou la rénovation d’une installation de façon rapide et efficace, quel que soit le type d’installation où les exigences de densité énergétique, de sécurité et de flexibilité, l’outil guide l’utilisateur dans la phase de planification d’un DataCenter.

L’outil fonctionne comme une boutique en ligne. Il répertorie l’ensemble du catalogue des produits ABB dédiés aux DataCenters. Il propose une solution idéale et adaptée en termes de prix et de spécifications pour toute installation des armoires de distribution électriques des salles de serveurs. De plus, ce configurateur donne accès aux informations et fiches techniques précises des produits. La production, l’assemblage, l’emballage et la livraison sont réalisés en un seul processus rationalisé.

Il réduit ainsi les risques de perte de temps liée à la correction d’une commande et de retard des tâches suivantes du projet. Outre la minimisation des erreurs, les commandes générées par les configurateurs accélèrent la communication avec la production. Le délai de fabrication passe ainsi de 6 mois à quelques semaines pour de nombreux modules.

Désormais, les entreprises peuvent passer une commande via un processus de gestion de la configuration en boucle fermée garantissant un flux d’informations précis. Tout en évitant que le projet ne dépasse le calendrier prévu, cet outil peut également accélérer la construction du DataCenter.