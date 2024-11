ABB lance sa nouvelle gamme d’onduleurs monophasés PowerValue

novembre 2024 par Marc Jacob

La gamme PowerValue se distingue par sa conception compacte, facilitant une installation discrète et sans encombrement. Ces onduleurs réduisent la consommation énergétique et les coûts opérationnels. Grâce à une interface utilisateur intuitive, ils offrent une surveillance en temps réel et un accès rapide aux informations. Compatibles avec une large gamme d’appareils, des systèmes informatiques aux équipements industriels légers, les PowerValue répondent ainsi à des besoins variés. Ils assurent une protection continue même en cas de perturbations du réseau.

Disponibles en puissances de 600 à 2 000 VA, les onduleurs PowerValue 11LI Up et 11LI Pro offrent une protection fiable avec correction automatique de la tension, conçus pour des opérations à faible puissance. Le PowerValue 11LI Up est idéal pour les applications informatiques simples. En revanche, le PowerValue 11LI Pro se positionne comme le choix optimal pour les applications réseau telles que les salles de serveurs, les réseaux domestiques, les points de vente, les baies de stockage de données connectées au réseau et les situations de taille similaire. Les deux modèles assurent un basculement rapide de 2 à 6 ms en cas de coupure de courant. Ils filtrent les perturbations de l’alimentation. Des solutions faciles à installer et à utiliser grâce à une approche « plug-and-play » et une interface LCD intuitive. Les batteries internes, avec une autonomie prolongée, sont remplaçables et fabriquées pour durer plusieurs années avec peu d’entretien. Un système de gestion de la batterie et un refroidissement par ventilateur garantissent une protection contre la surchauffe et la décharge excessive. Avec une fonction intégrée de démarrage à froid, les ASI s’allument automatiquement en cas de besoin.

Le PowerValue 11T G2 est une alimentation sans interruption (ASI) à double conversion qui garantit jusqu’à 10 kW par ASI d’énergie propre et fiable pour les applications monophasées critiques. Idéal pour maintenir l’alimentation des salles de serveurs, des équipements de laboratoire, des systèmes de signalisation de transport, des distributeurs automatiques de billets ou les distributeurs automatiques de nourritures, le PowerValue 11T G2 élimine les pics, les sous tensions et les harmoniques. De type double conversion (VFI), cet onduleur réduit les coûts et minimise les pertes d’énergie grâce à sa double efficacité de conversion allant jusqu’à 98 % en mode ECO. Il est connectable en parallèle pour augmenter la puissance fournie jusqu’à 30 kW ou pour assurer la redondance. Compact, simple à installer et à utiliser, le PowerValue 11T G2 fournit un courant alternatif sinusoïdal pur, stable et régulé, avec une régulation extrêmement précise de la tension de sortie. Toutes les ASI peuvent être équipées d’un maximum de quatre modules de batteries externes (EBM) afin d’augmenter l’autonomie à plus de deux heures.

Le PowerValue 11 RT G2 est une ASI en ligne double conversion qui garantit une tension stable et propre jusqu’à 10 kVA pour les applications monophasées critiques. Cet onduleur assure l’alimentation des serveurs, des interrupteurs, des ports et des équipements électroniques sensibles. Il est également capable de conditionner la puissance entrante pour éliminer les crêtes, les fluctuations, les baisses de tension, les parasites et les harmoniques. Le PowerValue 11 RT G2 peut fonctionner comme un appareil ASI autonome ou être installé en rack dans une baie standard 19", avec des options de connectivité disponibles. Les modèles 6 ou 10 kVA sont configurables parallèlement pour fournir la redondance ou augmenter la capacité totale des systèmes jusqu’à 30 kW. De plus, quatre modules de batteries peuvent être ajoutés pour prolonger l’autonomie.

